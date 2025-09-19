高檢署、國防部聯繫會議 凝聚8點共識強化軍法偵辦
高檢署今天表示，昨天與國防部共同舉辦業務聯繫會議，針對軍法案件與軍審程序，做成8點共識決議，包括囑託執行保護管束、發布拘提通緝等提案，以維護國家安全與軍事紀律。
根據台灣高等檢察署新聞稿，會議由法務部所屬一、二審檢察長及國防部各軍事機關副主官與法務主管參與，由國防部法律事務司提出「軍事營區安全維護條例」專題報告，分析窺探、情蒐軍事營區等不法行為。
高檢署表示，與會單位針對偵辦軍法違紀案件及軍事審判程序與事宜提出多項建議，包括轉介修復式司法程序、囑託執行保護管束、發布拘提通緝，教育訓練等提案，最終作成8點共識決議，將送交相關單位落實。
法務部徐錫祥政務次長致詞表示，法務部與國防部透過歷次聯繫會議，已逐步建立「從速偵辦、從重求刑」、「充分溝通、徵詢意見」、「重大案件妥適發布新聞」等原則；國防部正研修「軍事審判法」，未來現役軍人犯軍事犯罪案件，將由軍事法院審理，法務部會持續提供法制意見並協助軍事司法官教育訓練，強化偵查能量。
國防部常務次長黃佑民則說，國軍任務與挑戰日益複雜，軍紀與管理也面臨新課題，檢察機關理解部隊特性與紀律要求，是雙方努力方向，未來將透過制定規章、借調軍法官等方式深化合作。
