高檢署、國防部聯繫會議 凝聚8點共識強化軍法偵辦

中央社／ 台北19日電

高檢署今天表示，昨天與國防部共同舉辦業務聯繫會議，針對軍法案件與軍審程序，做成8點共識決議，包括囑託執行保護管束、發布拘提通緝等提案，以維護國家安全與軍事紀律。

根據台灣高等檢察署新聞稿，會議由法務部所屬一、二審檢察長及國防部各軍事機關副主官與法務主管參與，由國防部法律事務司提出「軍事營區安全維護條例」專題報告，分析窺探、情蒐軍事營區等不法行為。

高檢署表示，與會單位針對偵辦軍法違紀案件及軍事審判程序與事宜提出多項建議，包括轉介修復式司法程序、囑託執行保護管束、發布拘提通緝，教育訓練等提案，最終作成8點共識決議，將送交相關單位落實。

法務部徐錫祥政務次長致詞表示，法務部與國防部透過歷次聯繫會議，已逐步建立「從速偵辦、從重求刑」、「充分溝通、徵詢意見」、「重大案件妥適發布新聞」等原則；國防部正研修「軍事審判法」，未來現役軍人犯軍事犯罪案件，將由軍事法院審理，法務部會持續提供法制意見並協助軍事司法官教育訓練，強化偵查能量。

國防部常務次長黃佑民則說，國軍任務與挑戰日益複雜，軍紀與管理也面臨新課題，檢察機關理解部隊特性與紀律要求，是雙方努力方向，未來將透過制定規章、借調軍法官等方式深化合作。

國防部 司法官 法務部

台綠弊案開庭…前董座陳啓昱兒到包商底下工作遭質疑 他稱沒想那麼多

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚包括前董座陳啓昱的兒子陳敬凱在內3名鴻暉國際公司前員工作證，面對法官詢問台綠董事長陳啓昱...

超思案檢方認定無不法簽結 陳瑞敏：尊重司法

超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五...

殘忍獵殺、支解43尾海豚 琉球籍漁船「漁勝發號」船長遭起訴

琉球籍漁船「漁勝發號」去年在北太平洋海域作業時，田姓船長與印尼籍漁工非法獵殺保育類野生動物海豚，經加拿大漁業及海洋部發現...

台中警友副站長七期豪宅虐殺助理 拍片誤導辦案…再羈押2月

台中七期豪宅去年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長和許姓助理因叫傳播小姐、報帳請款一事爭執，和劉姓、石姓同夥及林姓...

「神鬼女騙徒」詐臺雅集團故董座50億裁定500萬交保 法院今裁定加保1500萬

被稱「神鬼女騙徒」的女子羅佩雯以投資機票賺差價訛詐台雅集團已故董事長沈裕雄逾50億元起訴，裁定500萬元交保，檢方抗告，...

台西前鄉長林芬瑩夫婦判刑確定 老公落跑…雲檢啟動防逃機制

雲林縣台西鄉前任鄉長林芬瑩在任內和丈夫丁文彬涉向光電業者索賄560萬元，林被判刑12年、丁13年6月，全案昨天定讞。因丁...

