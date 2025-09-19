台綠弊案開庭…前董座陳啓昱兒到包商底下工作遭質疑 他稱沒想那麼多

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚包括前董座陳啓昱的兒子陳敬凱在內3名鴻暉國際公司前員工作證，面對法官詢問台綠董事長陳啓昱派兒子到底下土地開發承包商工作？是否受到公司同仁質疑？「我沒想那麼多」陳敬凱說，他覺得沒有什麼特別，也沒有受到這樣的質疑。

台鹽綠能弊案被告之一鴻暉國際公司負責人蘇俊仁申請傳喚3名前員工，除蘇俊仁之外，台綠前總經理蘇坤煌、台鹽副總經理郭政瑋及多名委任律師到庭交互詰問。

陳敬凱說，2018年5月至20212年7月在鴻暉擔任助理，協助簽約、公證及空拍土地現況等公司交辦工作，也在說明會上協助簽名、帶位及拍攝。至於台綠人員有無到場，他說，不太清楚。

他於檢方偵訊時提到，在公司也會協助查詢當地電線的輸送是否夠的，以及淹水潛勢或水鳥遷移等。律師詢及此事，他說，都是跟著公司前輩學的。有關升壓站或饋線容量部分，他也有查過。

檢方詢問他沒有光電、土地開發等相關背景，何以陳啓昱介紹他至鴻暉工作？他說，當初在找工作，父親問他要不要到這公司應徵看看。檢方以他在偵訊中曾提到「陳啓昱叫他拿履歷去面試，應該有跟老闆先說過」，是陳啓昱有跟蘇俊仁先說過嗎？還是你自己的判斷？陳回答「自己的判斷」。

他表示，詳細應徵過程，他忘了，而是單純的面試，且過了一陣子才接到通知。他也說，太陽能光電是新興產業，而是去鴻暉學習的。檢方進一步詢問只是去學習，不用提供勞務或貢獻，就有薪水領？他強調，還是有做事，應該有所貢獻。

檢方追問他於偵訊中提到「工作不會太累，空拍我也很容易…」，他表示，還是有工作。檢方質詢其月薪，他回答「快5萬」。有無符合5萬待遇？他說，沒想太多；正常工作8小時需打卡，外出空拍有時也會超過8小時，但加班不會太多，壓力也還好。

他說，之後想投資虛擬貸幣才離職。老闆蘇俊仁還問「有沒有跟陳啓昱說」，他認為，對方只是單純問一下。

檢方詢問「陳啓昱有無到公司找過你」，他回答：「沒有特別來找我」，至於是否到公司找人或開會，他說，不是很清楚。

律師詢及其學經歷，他指出，念的國際企業管理，也曾在康是美上班，經審判長追問，他是在大學時上大夜班，時薪250元以下，因是排班制，一個月領2萬多元。

陪席法官詢問，除了蘇俊仁外，其他同事知道你是陳啓昱的兒子嗎？他說，不清楚。至於其他人薪水，他也說不清楚。法官詢問台綠董事長陳啓昱派自己兒子到底下土地開發承包商工作，而且台綠更是鴻暉的大客戶？是否受到公司同仁質疑？「我沒想那麼多」他說，他覺得沒有什麼特別，也沒有受到這樣的質疑。

法官詢問台綠董事長陳啓昱派兒子到底下土地開發承包商工作？是否受到公司同仁質疑？「我沒想那麼多」陳敬凱說，他覺得沒有什麼特別，也沒有受到這樣的質疑。圖／本報資料照片
法官詢問台綠董事長陳啓昱派兒子到底下土地開發承包商工作？是否受到公司同仁質疑？「我沒想那麼多」陳敬凱說，他覺得沒有什麼特別，也沒有受到這樣的質疑。圖／本報資料照片

