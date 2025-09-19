超思案檢方認定無不法簽結 陳瑞敏：尊重司法
超思進口雞蛋弊案，農業部前部長陳吉仲、現任部長陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部畜牧司前司長張經緯、司長李宜謙等五人被告發瀆職、圖利罪，檢方認定無不法而簽結。立法院下午針對審計部審計長被提名人陳瑞敏進行備詢，立法委員洪孟楷針對此議題對陳瑞敏提問合不合理，陳瑞敏表示審計部發現有問題，依照審計法送檢調，有失職效能不彰送監察院，他尊重司法。
洪孟楷強調，審計部的資料顯示有損失六千萬的不法金額，到最後只有下面同仁負責，上面決策單位沒人負責，這樣合理嗎？陳瑞敏回應，這是尊重司法的偵查權，予以尊重，損失的預算移送給監察院糾正農業部，並彈劾了相關人員。
