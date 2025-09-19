殘忍獵殺、支解43尾海豚 琉球籍漁船「漁勝發號」船長遭起訴

琉球籍漁船「漁勝發號」去年在北太平洋海域作業時，田姓船長與印尼籍漁工非法獵殺保育類野生動物海豚，經加拿大漁業及海洋部發現通報我國。屏東地檢署經查緝偵辦後，今日依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌起訴船長，6名漁工則獲緩訴處分。

檢方調查，漁勝發去年5月29日從屏東縣鹽埔漁港出港，至8月21日作業航程期間，在北太平洋海域，田姓船長指揮10名印尼籍船員持漁槍捕獵海豚，再支解分割成掌心大小碎塊，作為鯊魚延繩釣餌料，共計43尾。

當時加拿大漁業暨海洋部在空中監控時，錄到該船非法獵捕、宰殺海豚的相關影像資料，通報我國農業部漁業署，屏地檢指揮海巡等單位調查偵辦，於7月漁船返台停泊期間，拘提田姓船長及涉案的6名船員；另4名涉案船員已離船，則發布通緝。

檢方偵查終結，認為田姓船長涉犯野生動物保育法非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，提起公訴；6名印尼籍船員則獲緩起訴處分1年，並須各別向公庫支付6萬元。