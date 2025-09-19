台中警友副站長七期豪宅虐殺助理 拍片誤導辦案…再羈押2月

台中七期豪宅去年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長和許姓助理因叫傳播小姐、報帳請款一事爭執，和劉姓、石姓同夥及林姓少年拿球棒、尖刀、噴火槍攻擊許，又以老虎鉗拔斷許牙齒虐死他；法院以劉犯後指導統一說詞、拍影片想誤導偵辦，裁定延長羈押2月，可抗告。

劉男案發被起底，竟是台中市警局第六分局警友站的副站長，警方以劉男涉及重大刑案，嚴重違反警友會協助維護社會治安宗旨並將其除名。

檢方起訴指出，劉男2024年10月18日凌晨在七期豪宅內與許男因傳播小姐、報帳請款一事起爭執，劉夥同另名劉姓友人、在場的石姓助理及林姓少年，在陽台強脫許衣褲至剩下內褲，再拿鋁製球棒、皮帶、榔頭等痛毆許男一頓。

眾人又繼續持六角鈑手戳刺，或使用尖刀割、刺，甚至用噴槍型打火機灼燒，強逼許服用含有第三級毒品的咖啡包，再以電集棒電擊、空氣槍射、吸塵器攻擊、老虎鉗拔牙，用拿酒與辣椒醬潑灑。

劉等擔心許哀號聲過大引起鄰居注意，又用電線、膠袋綑綁手腳拖進廚房繼續施暴，隔天一早9點發現他失去意識，救護車抵達前就許就經失去呼吸心跳送醫不治。

檢方偵結依三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死、強暴方法使人施用第三級毒品等罪嫌起訴劉男等3人，全案由台中地院國民法官審理；林姓少年則由少年法庭調查中。

台中地院查，劉等3人就事發經過供詞不一、前後矛盾，且避重就輕，經國民法庭審前協商會議，石男全部坦承，2名劉男爭執凌虐、分工行為，僅部分坦承，並聲請交互詰問。

中院認為，石男曾擔任劉男助理，劉也教導石對外統一說法，劉更曾自行拍影片企圖誤導偵辦方向，3人仍有串供可能，裁定自9月19日起，3人延長羈押2月，並禁止、接見通信。

