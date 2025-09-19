快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

聽新聞
0:00 / 0:00

「神鬼女騙徒」詐臺雅集團故董座50億裁定500萬交保 法院今裁定加保1500萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

被稱「神鬼女騙徒」的女子羅佩雯以投資機票賺差價訛詐台雅集團已故董事長沈裕雄逾50億元起訴，裁定500萬元交保，檢方抗告，高院撤銷發回。台北地院今開庭，訊後裁定羅2000萬元交保，限制出境出海8月，配戴電子腳環及個案手機1年。

羅女2019年透過時任沈裕雄的特助、「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿介紹，認識沈男，羅女、鄭聯手騙沈投資機票買賣共48億元，羅女再以代辦沈全家投資移民英國等地名義又騙走5000多萬元。

羅女、鄭另詐騙四海幫幫主張存偉、黃姓富商10人共5億餘元，羅女用來購買名牌包、高檔精品，給前夫謝男投資海外資產、美金保單，還在澳洲購買5處房產，另於台中開設號稱火鍋界「勞斯萊斯」的頂級鍋物店「沐明鍋物」交給哥哥羅文傑與嫂嫂詹依玲經營。

沈裕雄2023年10月過世，沈的遺孀查帳發現丈夫遭詐騙提告，台北地檢署2025年6月依加重詐欺、洗錢等罪起訴羅女共6人，並循司法互助管道請求澳洲政府協助查扣羅女不動產，羅女移審後，法官裁定羈禁見。

2025年9月2日，法院裁定羅女500萬元交保，限制住居及限制出境、出海8月，不得與同案被告有任何接觸或探詢案情行為，接受電子監控1年，檢方不服裁定抗告，台灣高等法院發回台北地院更裁，法院今開庭審理後，裁定羅女再加保1500萬元，仍電子監控。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

詐騙 機票

延伸閱讀

辜仲諒22、23日想到福建主持亞錦賽開幕 高院要求提2億保證金

桃園熟女出浴慘遭割喉裸奔求救 恐怖情人恐逃亡遭收押但未禁見

9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」 士檢早一步限制出境、出海

「沒出國計劃」蘇震清被控收賄2580萬元 律師今求解除限制出境

相關新聞

辜仲諒22、23日想到福建主持亞錦賽開幕 高院要求提2億保證金

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉澄清湖大樓購地案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以亞洲...

徐巧芯爆溫朗東「在鄰兵床上大便」裝瘋逃兵被告 檢不起訴：可受公評

國民黨立委徐巧芯爆料名嘴溫朗東10年前為了逃兵「裝瘋賣傻」，做出「把地上草塞進嘴巴吃」、「在鄰兵床上大便」的舉動，溫提告...

統促黨幹部、台商是共諜！替中共發展組織吸收軍人 3人有罪定讞

中華統一促進黨世忠黨部幹部朱新瑜、江瓊麟及台商温瓏替陸方發展組織，企圖接近我國退、現役軍人，江還接觸負責總統專機勤務的松...

台中警友副站長七期豪宅虐殺助理 拍片誤導辦案…再羈押2月

台中七期豪宅去年驚傳虐殺致死案，劉姓男子曾任警友站副站長和許姓助理因叫傳播小姐、報帳請款一事爭執，和劉姓、石姓同夥及林姓...

「神鬼女騙徒」詐臺雅集團故董座50億裁定500萬交保 法院今裁定加保1500萬

被稱「神鬼女騙徒」的女子羅佩雯以投資機票賺差價訛詐台雅集團已故董事長沈裕雄逾50億元起訴，裁定500萬元交保，檢方抗告，...

台西前鄉長林芬瑩夫婦判刑確定 老公落跑…雲檢啟動防逃機制

雲林縣台西鄉前任鄉長林芬瑩在任內和丈夫丁文彬涉向光電業者索賄560萬元，林被判刑12年、丁13年6月，全案昨天定讞。因丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。