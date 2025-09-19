聽新聞
「神鬼女騙徒」詐臺雅集團故董座50億裁定500萬交保 法院今裁定加保1500萬
被稱「神鬼女騙徒」的女子羅佩雯以投資機票賺差價訛詐台雅集團已故董事長沈裕雄逾50億元起訴，裁定500萬元交保，檢方抗告，高院撤銷發回。台北地院今開庭，訊後裁定羅2000萬元交保，限制出境出海8月，配戴電子腳環及個案手機1年。
羅女2019年透過時任沈裕雄的特助、「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿介紹，認識沈男，羅女、鄭聯手騙沈投資機票買賣共48億元，羅女再以代辦沈全家投資移民英國等地名義又騙走5000多萬元。
羅女、鄭另詐騙四海幫幫主張存偉、黃姓富商10人共5億餘元，羅女用來購買名牌包、高檔精品，給前夫謝男投資海外資產、美金保單，還在澳洲購買5處房產，另於台中開設號稱火鍋界「勞斯萊斯」的頂級鍋物店「沐明鍋物」交給哥哥羅文傑與嫂嫂詹依玲經營。
沈裕雄2023年10月過世，沈的遺孀查帳發現丈夫遭詐騙提告，台北地檢署2025年6月依加重詐欺、洗錢等罪起訴羅女共6人，並循司法互助管道請求澳洲政府協助查扣羅女不動產，羅女移審後，法官裁定羈禁見。
2025年9月2日，法院裁定羅女500萬元交保，限制住居及限制出境、出海8月，不得與同案被告有任何接觸或探詢案情行為，接受電子監控1年，檢方不服裁定抗告，台灣高等法院發回台北地院更裁，法院今開庭審理後，裁定羅女再加保1500萬元，仍電子監控。
