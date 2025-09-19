辜仲諒22、23日想到福建主持亞錦賽開幕 高院要求提2億保證金

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉澄清湖大樓購地案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以亞洲棒協9月22日在中國福建省平潭主辦第31屆亞洲棒球錦標賽，他須主持賽事開幕典禮、參與21日的賽前工作會議為由，聲請解除9月21日起至9月23日限制出境、出海及科技設備監控。台灣高等法院裁定辜提出2億保證金後准予22、23日出境，並責付律師葉建廷。

辜先前以赴日本參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮等事由，聲請解除限制出境。高院裁定辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海及科技監控，並責付外交部長林佳龍、體育署長鄭世忠及律師葉建廷。

高院認為第31屆亞洲棒球錦標賽22日下午5點半舉行開幕典禮，辜仲諒須以亞洲棒協會長身分，主持開幕典禮並致詞，經綜合考量該賽事性質、參與隊伍、與會性質、任務、賽事地點等，認辜稱「有親自出席必要」的說法可採。

衡酌辜仲諒先前多次經法院暫時解除限制出境、出海後，皆遵期返國，本次出境，具相當公益目的，高院認為有暫時解除限制出境、出海及科控必要。因亞錦賽在福建平潭舉行，無政府官員擔任受責付人，僅葉建廷提出聲明書表示「願受高院責付」，高院認為對防止辜仲諒逃亡仍不無助益。

高院准許辜仲諒提出2億元保證金後，自9月22日起至23日止暫時解除境管，並責付葉建廷，特定期間屆滿後，即恢復限制出境、出海，並發還本次提出的保證金或支票，如逾期未入境，依法沒入保證金。

因9月21日無正式賽事活動，而是單純參與工作會議，以亞錦賽規模，就賽程、流程及各項活動內容等規劃，高院認為在此前即籌備完成，辜沒有親自出面必要，此部分駁回。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照
