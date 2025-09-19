快訊

桃園熟女出浴慘遭割喉裸奔求救 恐怖情人恐逃亡遭收押但未禁見

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園夜市旁本月15日晚間9時餘發生情殺案，54歲呂男趁同居莊姓女友洗澡時，憤而持鋸齒刀割喉再自戕，女子全身血裸奔求救，警消將2人送醫，呂男昨清醒認感情生變欲共赴黃泉，桃檢複訊後向法院聲押，由於呂男有逃亡紀錄，法院裁定收押但未禁見。

裁定內容指出，被告呂男偵訊時，坦承檢方羈押聲請書所載犯罪行為，且卷宗中有他的供述與其他非供述證據可資佐證，他的犯罪嫌疑重大。考量本案尚處偵查階段，並依據呂男過去曾兩度遭司法機關通緝紀錄，加上這次所涉為五年以上重罪，具有逃亡動機與可能性，符合刑事訴訟法所定羈押事由。

法院考量羈押對被告呂男人身自由的影響後，認為他的行為對社會秩序以及告訴人莊女的生命安全造成不小的危害，為了維護社會秩序與確保司法權能有效執行，認定有必要對他進行羈押，並決定自今天起開始執行。

法院也說明駁回禁見聲請理由，檢察官主張被告符合家庭暴力防制法所定羈押事由，但法院認為呂男並未違反保護令，因此不符條件。另，檢方認為呂男有滅證之虞，主張應禁止接見與通信，但審酌目前卷宗資料，本案無其他共犯，作案兇刀已被查獲，相關證據均具備，案情已趨明朗，羈押目的在於保全被告，並非防止滅證，因此認定無需限制接見與通信。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園呂姓、莊姓情侶疑情變，男趁同居女友洗澡時，持鋸齒刀對她割喉再自戕，雙雙送醫救回性命，桃檢複訊後向法院聲押，由於呂男有逃亡紀錄，法院裁定收押但未禁見。記者陳恩惠／翻攝
