少女腹痛就醫竟發現懷孕 前男友涉妨害性自主判刑8月

南投一名陳姓男子與未滿16歲的少女交往，並兩度發生性關係，兩人分手後，少女因腹痛就醫才驚覺懷孕，全案因此曝光。少女的母親憤而提告，南投地方法院審理後，依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判處陳男應執行有期徒刑8月，全案可上訴。

判決書指出，陳男與A女曾為男女朋友，兩人已於111年1月31日分手。陳男明知A女當時未滿16歲，竟仍於110年12月底及111年1月中旬，在竹山鎮住處與少女發生兩次性行為。直到111年8月，少女因腹痛就醫，經檢查發現已懷孕，家長得知後報警處理，案件隨即移送法辦。

法院審理時，陳男坦承犯行，但辯稱雙方是「合意」發生性行為。法官審酌相關事證，並考量檢方原先是以加重強制性交罪起訴，但根據雙方的對話紀錄以及被害人當時並未立即求助等情況，認定難以證明陳男是違背少女意願性交，因此改以對14歲以上未滿16歲女子為性交罪論處。