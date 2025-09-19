快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

統促黨幹部、台商是共諜！替中共發展組織吸收軍人 3人有罪定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中華統一促進黨世忠黨部幹部朱新瑜、江瓊麟及台商温瓏替陸方發展組織，企圖接近我國退、現役軍人，江還接觸負責總統專機勤務的松山指揮部張姓副指揮官，想利誘張為大陸服務遭拒，3人一度被羈押禁見，最高法院依違反國安法判朱6月得易科罰金之刑，江1年、温10月徒刑，全案定讞。

温瓏和朱新瑜是中正預校同學，温長年在中國投資並曾為統促黨副秘書長，被統戰部門吸收後，2016年至2019年間，多次在兩岸媒體發表評論，呼籲並支持台灣人前往大陸工作；朱海軍上尉退伍，後擔任統促黨世忠黨部主委，江瓊麟為空軍退役少校，也是統促黨世忠黨部幹部。

2016年前後，大陸珠海市台辦主任科員林華強來台訪問認識温瓏，温再經由林結識政治部聯絡局軍官張嘉逸和綽號「小蕭」男子，温為求大陸經商順利，受陸方拉攏在台尋覓退、現役軍官接觸。

同年4月7日，温瓏找預校同學朱新瑜前往大陸，林華強設宴招待成功吸收朱，温瓏獲得5萬元人民幣報酬；3年後朱獲邀參觀珠海航展，透過關係邀江瓊麟前往，與温瓏在大陸會見大陸統戰人員，吸收江入夥。

回台後江利用曾任空軍的人脈，找上松山指揮部張姓副指揮官，稱可協助升官，企圖以金錢利誘張，張嚴守軍人本分悍拒。前年九月間江還藉故進入岡山基地尋找舊識，探詢大陸軍演時空軍基地應對作為，將對話內容錄音，想拿錄音檔向大陸展現他能接觸空軍機密。

高雄高分檢去年5月指揮調查局國安站收網，複訊後認為温等三人涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，聲請法院羈押禁見獲准，偵結依違反國安法提起公訴。

高雄高分院審理後依修正前國家安全規定，朱新瑜判6月得易科罰金之刑，併科罰金5萬元。江瓊麟判刑1年、温瓏判刑10月。3人僅朱新瑜可免坐牢，其餘兩人均須入監。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

中華統一促進黨示意圖。圖／聯合報系資料照片
中華統一促進黨示意圖。圖／聯合報系資料照片

空軍 共諜 國安法 統促黨

延伸閱讀

免簽入境大陸 年比升52.1%

大陸防長喊反分裂 外交部斥威權本質影響區域穩定

聯準會啟動降息循環 大陸資產會迎來利多？分析指「創造有利條件」

AIT稱「台灣地位未定」 大陸國台辦強硬表態：美國發出錯誤信號

相關新聞

辜仲諒22、23日想到福建主持亞錦賽開幕 高院要求提2億保證金

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉澄清湖大樓購地案，一審遭判7年8月徒刑，限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到，辜以亞洲...

徐巧芯爆溫朗東「在鄰兵床上大便」裝瘋逃兵被告 檢不起訴：可受公評

國民黨立委徐巧芯爆料名嘴溫朗東10年前為了逃兵「裝瘋賣傻」，做出「把地上草塞進嘴巴吃」、「在鄰兵床上大便」的舉動，溫提告...

統促黨幹部、台商是共諜！替中共發展組織吸收軍人 3人有罪定讞

中華統一促進黨世忠黨部幹部朱新瑜、江瓊麟及台商温瓏替陸方發展組織，企圖接近我國退、現役軍人，江還接觸負責總統專機勤務的松...

騙臺雅集團故董座50億500萬交保 法院今裁定加保1500萬

被稱「神鬼女騙徒」的女子羅佩雯以投資機票賺差價訛詐台雅集團已故董事長沈裕雄逾50億元起訴，裁定500萬元交保，檢方抗告，...

台西前鄉長林芬瑩夫婦判刑確定 老公落跑…雲檢啟動防逃機制

雲林縣台西鄉前任鄉長林芬瑩在任內和丈夫丁文彬涉向光電業者索賄560萬元，林被判刑12年、丁13年6月，全案昨天定讞。因丁...

桃園熟女出浴慘遭割喉裸奔求救 恐怖情人恐逃亡遭收押但未禁見

桃園市桃園夜市旁本月15日晚間9時餘發生情殺案，54歲呂男趁同居莊姓女友洗澡時，憤而持鋸齒刀割喉再自戕，女子全身血裸奔求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。