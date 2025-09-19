統促黨幹部、台商是共諜！替中共發展組織吸收軍人 3人有罪定讞

中華統一促進黨世忠黨部幹部朱新瑜、江瓊麟及台商温瓏替陸方發展組織，企圖接近我國退、現役軍人，江還接觸負責總統專機勤務的松山指揮部張姓副指揮官，想利誘張為大陸服務遭拒，3人一度被羈押禁見，最高法院依違反國安法判朱6月得易科罰金之刑，江1年、温10月徒刑，全案定讞。

温瓏和朱新瑜是中正預校同學，温長年在中國投資並曾為統促黨副秘書長，被統戰部門吸收後，2016年至2019年間，多次在兩岸媒體發表評論，呼籲並支持台灣人前往大陸工作；朱海軍上尉退伍，後擔任統促黨世忠黨部主委，江瓊麟為空軍退役少校，也是統促黨世忠黨部幹部。

2016年前後，大陸珠海市台辦主任科員林華強來台訪問認識温瓏，温再經由林結識政治部聯絡局軍官張嘉逸和綽號「小蕭」男子，温為求大陸經商順利，受陸方拉攏在台尋覓退、現役軍官接觸。

同年4月7日，温瓏找預校同學朱新瑜前往大陸，林華強設宴招待成功吸收朱，温瓏獲得5萬元人民幣報酬；3年後朱獲邀參觀珠海航展，透過關係邀江瓊麟前往，與温瓏在大陸會見大陸統戰人員，吸收江入夥。

回台後江利用曾任空軍的人脈，找上松山指揮部張姓副指揮官，稱可協助升官，企圖以金錢利誘張，張嚴守軍人本分悍拒。前年九月間江還藉故進入岡山基地尋找舊識，探詢大陸軍演時空軍基地應對作為，將對話內容錄音，想拿錄音檔向大陸展現他能接觸空軍機密。

高雄高分檢去年5月指揮調查局國安站收網，複訊後認為温等三人涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，聲請法院羈押禁見獲准，偵結依違反國安法提起公訴。