男帶遺照狂撒冥紙警告「騎車放慢」被討伐 聯大路3年前已改善
40多歲林姓男子昨晚10點多不知何故帶著十多年前病故的胞兄遺照，在苗栗市聯大路對學生大撒冥紙，聲稱聯大路車禍多，要求來往騎士不要騎太快，結果與騎士發生口角，相繼有網友將現場情況PO網，在網路號召下，紛紛有人趕到現場來看「遺照怪人」，人群愈聚愈多，深夜時段比白天學生騎車到校上課的人還多，警方接獲通報到場，將男子帶回處理，人群才逐漸散去。
據瞭解，聯大路全長2.63公里，沿坡地開闢，串連國立聯大二坪山、八甲2個校區，但15年前通車後，10年內發生的車禍多達260多件，也有騎機車學生發生車禍殞命，師生交通安全引發關切，中央全額補助2.5億元辦理改善工程，藉由道路斷面重新配置線形以提升安全，改善工程在2022年2月完工通車，迄今車禍事故已大幅減少。
男子在聯大路大撒冥紙的古怪行為引發騷動，眾多學生騎機車趕到現場，在路邊斜坡聚集，現場數十輛機車喇叭聲狂響，警方隨後趕到，將林姓男子帶回，初步以維反社維法調查處理。據了解，林姓男子為毒品列管人口。
警方初步調查，林姓男子昨天深夜10點40分左右，步行到苗栗市聯大路大撒冥紙，警方認為他疑似因個人認知，覺得行經聯大路的汽機車常因車速過快肇事，車禍頻傳，因此前往撒冥紙警惕用路人減速慢行，但行為已滋擾路過的人車，觸犯社會秩序維護法，依社維法第68條第1項第2款法辦。
林姓男子住家就在聯大路旁，他深夜在聯大路大撒冥紙，在網路社群平台threads引發學生熱議，許多學生騎機車趕往，在路旁一處斜坡上圍住林男，喇叭聲狂響，學生在threads留言「學生時期最團結的時候就在這了」、「為什麼聯大晚上有討伐戰」、「獵魔騎士團是真的」、 「現在大學這麼有趣的嗎」、「一群人拍的好像看到大象在跳探戈一樣難得一見」、「還有嗎？我叫我朋友去」、「好奇他拿誰的遺照」、「柱合會議哈哈哈哈，大家都沒事 ，那他可能是炭治郎違反規則了 」。
