台東縣社會處長陳淑蘭未痛定思痛監督 懲戒法院判降2級、罰30萬確定

一名被安置在機構輔導的少年遭林姓主任「打手槍」，伯父向士林地院保護官反映，卻扯出高雄地院法官侯弘偉教林法律攻防對策，侯遭職務法庭免除法官職務，轉任司法事務官。擔任台東縣社會處處長的陳淑蘭因未善盡主管權責，且裁量怠惰、袒護不正當行為而遭監察院彈劾，懲戒法院第一審判降2級改敘、罰款30萬，第二審駁回她上訴確定。

陳淑蘭自2020年3月30日起擔任台東縣社會處處長，掌理社會處業務，並負責核定「違反兒童及少年福利與權益保障法處分及強制執行」、「保護個案責任通報檢討會議」、「兒童及少年安置教養機構立案管理」業務。但她未依據法令執行職務，使得某機構持續發生不當管教情事，損害安置少年權益。

2020年9月8日，社會處接獲士林地院通報機構林姓主任涉嫌性猥褻收容少年事件，該處即派員至機構訪視，行政調查發現該機構有4名工作人員，坦承有以暴力身心虐待的管教行為。翌年5月4日社會處召開「台東縣兒童及少年福利機構工作人員疑似不當照顧通報案調查評估專案小組會議」，陳淑蘭擔任會議主席，開會結果卻未依兒少權法規定處分4名工作人員，僅決議對機構裁罰12萬元及命於6個月內改善。

而社會處在調查收容少年遭猥褻一事時，陳淑蘭認為機構創辦人「應先知情」，未能直接聯繫機構董事會，而是透過案外人「寶珠」、「師父」轉告機構配合將林姓主任停職，未依性平事件應保密規定處理。

懲戒法院第一審認為陳淑蘭違反公務員服務法「應力求切實」規定，導致公眾喪失對她職務的尊重與執行職務得信賴，損害公務員名譽、政府信譽。她主持審認兒少安置機構工作人員是否適任及決定處分內容時，未能遵守法律要求，讓有不當管教行為的工作人員繼續留任而造成更大不幸，當機構發生不當管教及性平事件，也未痛定思痛，落實監督改善，危害兒少權益，判降2級改敘，併罰款30萬元。

陳淑蘭上訴，懲戒法院第二審認為機構發生管理人員猥褻院生，且多名工作人員不當管教行為，社會處命機構改善，就應對機構是否確實改善管理、成效如何，深入了解，但社會處對機構的查核，多是例行作業或有關制度方面的訪查，難認有加強監督、不定期抽查訪視。