徐巧芯爆溫朗東「在鄰兵床上大便」裝瘋逃兵被告 檢不起訴：可受公評

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯爆料名嘴溫朗東10年前為了逃兵「裝瘋賣傻」，做出「把地上草塞進嘴巴吃」、「在鄰兵床上大便」的舉動，溫提告徐加重誹謗、違反個資法罪；台北地檢署傳喚證人，證稱溫確實表示過要裝病、驗退，今處分徐巧芯不起訴。

溫朗東因徐巧芯的大姑涉入洗錢案，PO文質疑徐，2024年4月16日徐在立法院接受媒體聯訪爆料溫為了逃兵「裝瘋賣傻」，還做出「把地上草塞進嘴巴吃」、「在鄰兵床上大便」的舉動，溫4月23日對徐提告，並揚言求償150萬元。

徐巧芯偵查時供稱，她是接獲具名檢舉，檢舉人有提出通聯紀錄為佐證，而溫朗東是政治評論家，屬於公眾人物，於是請國防部調查。

檢察官開庭傳證，檢舉人稱，他高中參加辯論社結識溫，曾一起赴大陸比賽，溫服役時曾問他驗退流程，溫告訴他要裝精神病來驗退；檢舉人稱，2010年1月15日他與溫通話，溫表示在醫院等檢驗，另表示要將草、襪子、筆往嘴巴塞或在不該上廁所的地方上廁所。

檢舉人並證，溫朗東當兵驗退後，擔任辯論比賽的教練，他現在看溫每天在政論節目上批評時政，自己卻做過見不得人之事，所以檢舉溫逃兵。

溫朗東坦承當兵時確因嚴重失眠申請停役，之後一度返回營區又住院，2010年2月停役，有因精神狀況停止服役情事等。

檢察官認為，徐巧芯確實接獲逃兵檢舉並向國防部告發，溫朗東是公眾人物，溫的操守屬於可受公評之事，縱使溫認為徐的說法與實情有所出入，但徐出於役政公平考量爆料，沒有空泛指摘或作人身攻擊，將徐處分不起訴。

名嘴溫朗東。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
