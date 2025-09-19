林佳龍前秘書被控幫節稅討200萬涉詐欺 獲判無罪理由曝

時任台中市前市長林佳龍的秘書陳建廷被控和廖姓男子共謀，利用鍾姓女子欠稅2700萬元急於節稅，稱「可到國稅局作帳」要求報酬200萬元，涉嫌詐欺；法院傳訊國稅局科長發現，「重新整帳」於稅捐實務並非不可行，陳告知此事難認詐欺，判2人無罪，可上訴。

檢方起訴指出，鍾女和先生經營的公司2021年4月接獲中區國稅局通知，指鍾女因挪用資金要補稅2700萬元，鍾急需尋找節稅方法，經向馬姓親家詢問後，馬男連絡曾任前台中市長林佳龍秘書的陳建廷，並詢問陳是否認識國稅局人員幫忙處理。

檢方查，陳建廷再找來廖姓姓男子，2人明知無法在國稅局現場作帳，卻基於詐欺犯意合謀對鍾女行騙，陳同年9月5日在鍾女「雙橡園1617」住處，要求對方支付幫忙節稅的前金500萬元，後謝為節稅金額一半，鍾認為過高沒答應。

陳隔天又協商降為前金200萬元、後謝為節稅的4分之1，又詐稱「裁罰公文已送到國稅局科長辦公室，須盡快決定」鍾女因而答應，9月8日就帶記帳士到國稅局，陳則隨即討要200萬元前金，到手再轉交給廖姓友人，但鍾女也發現無法在國稅局作帳節稅，檢方依詐欺罪嫌起訴陳、廖。

台中地院審理時，陳建廷否認犯行，辯稱沒向鍾女稱可作帳，有講案件已送到國稅局審二科，鍾付的200萬元都給廖，他沒拿到錢；廖則說，沒告知可作帳，只說可帶他們去陳情，自己只拿走60萬元，其餘140萬元是另名吳姓友人拿走。

中院查，陳男、廖男事前無私交，是因本案經朋友介紹認識不到1周，是否有共同對鍾女詐欺的信賴關係仍有疑慮。另鍾女供稱「感覺200萬元是要疏通用的」，陳建廷找朋友幫忙，他的朋友就是要拿到錢。

中院比對證詞，認為鍾女和先生明知對稅捐不服，當循合法途徑，卻甘願答應無稅捐、會計專長的陳建廷所提方案，沒確認下就同意支付200萬元，又曾稱「為疏通」，鍾的目的是否真的為求節稅，也有疑問。