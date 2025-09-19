快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

林佳龍前秘書被控幫節稅討200萬涉詐欺 獲判無罪理由曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中市前市長林佳龍的秘書陳建廷被控和廖姓男子共謀，利用鍾姓女子欠稅2700萬元急於節稅，稱「可到國稅局作帳」要求報酬200萬元，涉嫌詐欺；法院傳訊國稅局科長發現，「重新整帳」於稅捐實務並非不可行，陳告知此事難認詐欺，判2人無罪，可上訴。

檢方起訴指出，鍾女和先生經營的公司2021年4月接獲中區國稅局通知，指鍾女因挪用資金要補稅2700萬元，鍾急需尋找節稅方法，經向馬姓親家詢問後，馬男連絡曾任前台中市長林佳龍秘書的陳建廷，並詢問陳是否認識國稅局人員幫忙處理。

檢方查，陳建廷再找來廖姓姓男子，2人明知無法在國稅局現場作帳，卻基於詐欺犯意合謀對鍾女行騙，陳同年9月5日在鍾女「雙橡園1617」住處，要求對方支付幫忙節稅的前金500萬元，後謝為節稅金額一半，鍾認為過高沒答應。

陳隔天又協商降為前金200萬元、後謝為節稅的4分之1，又詐稱「裁罰公文已送到國稅局科長辦公室，須盡快決定」鍾女因而答應，9月8日就帶記帳士到國稅局，陳則隨即討要200萬元前金，到手再轉交給廖姓友人，但鍾女也發現無法在國稅局作帳節稅，檢方依詐欺罪嫌起訴陳、廖。

台中地院審理時，陳建廷否認犯行，辯稱沒向鍾女稱可作帳，有講案件已送到國稅局審二科，鍾付的200萬元都給廖，他沒拿到錢；廖則說，沒告知可作帳，只說可帶他們去陳情，自己只拿走60萬元，其餘140萬元是另名吳姓友人拿走。

中院查，陳男、廖男事前無私交，是因本案經朋友介紹認識不到1周，是否有共同對鍾女詐欺的信賴關係仍有疑慮。另鍾女供稱「感覺200萬元是要疏通用的」，陳建廷找朋友幫忙，他的朋友就是要拿到錢。

中院比對證詞，認為鍾女和先生明知對稅捐不服，當循合法途徑，卻甘願答應無稅捐、會計專長的陳建廷所提方案，沒確認下就同意支付200萬元，又曾稱「為疏通」，鍾的目的是否真的為求節稅，也有疑問。

中院也傳國稅局科長作證，發現要「重新整帳」並非不可行，而陳建廷不具財稅專業，若聽人轉述「重新作帳」為「可行方法之一」，並建議鍾帶會計到場釐清，與常情無違，難認陳所述不實而屬詐欺，判處陳、廖均無罪。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

節稅 詐欺

延伸閱讀

英業達捷克新廠開幕 陳立國：持續助台商深耕與拓歐

外交部長林佳龍訪義掀挺台潮 副議長錢益友籲確保台海現狀

蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

相關新聞

徐巧芯爆溫朗東「在鄰兵床上大便」裝瘋逃兵被告 檢不起訴：可受公評

國民黨立委徐巧芯爆料名嘴溫朗東10年前為了逃兵「裝瘋賣傻」，做出「把地上草塞進嘴巴吃」、「在鄰兵床上大便」的舉動，溫提告...

名建商金毓泰詐貸3銀行逾5億元 執行長背信罪500萬元交保

知名建商金毓泰被控2017至2020年間，利用製作假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億元，款項落入執行長家族私人...

謝宜容圖利侵占 判4年半未緩刑

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌護航習翌設計承包標案及侵占公家採購之高價禮盒，謝兩次開庭均全部認罪，新北地方法院昨...

知名建商金毓泰詐3銀行逾5億元 執行長凌晨移送北檢

調查局台北市調查處獲報，指知名建商金毓泰2017年至2020年間，利用假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億元，款...

男帶遺照狂撒冥紙警告「騎車放慢」被討伐 聯大路3年前已改善

40多歲林姓男子昨晚10點多不知何故帶著十多年前病故的胞兄遺照，在苗栗市聯大路對學生大撒冥紙，聲稱聯大路車禍多，要求來往...

台東縣社會處長陳淑蘭未痛定思痛監督 懲戒法院判降2級、罰30萬確定

一名被安置在機構輔導的少年遭林姓主任「打手槍」，伯父向士林地院保護官反映，卻扯出高雄地院法官侯弘偉教林法律攻防對策，侯遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。