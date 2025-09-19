快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

高雄婦人騎車遭撞死 路口號誌設計缺失…市府國賠18萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名許姓婦人2021年騎車行經橋頭區典昌路時，因路口沒有待轉號誌，導致許婦不知典昌路南北號誌並不同步，而遭小貨車撞死，家屬認為路口號誌設計不當提告國賠，求償653萬元，不過高雄市府交通局否認是標線畫設單位而拒絕賠償，但法官認為交通局也有過失，若設相應號誌或可避免事故發生，高等法院高雄分院因此改判高市交通局需賠償18萬元。

判決書指出，遭小貨車撞死的許姓婦人2021年9月6日下午4時許，騎機車從典昌路由北往南行駛，行經河北路岔路口時，為左轉而進入待轉區，但該路口卻沒有待轉區相對應號誌供待轉機車依循，許婦因此無所適從，只好參考典昌路由北往南的號誌，卻未料典昌路由南往北的號誌遲關，導致許婦被由南往北行駛的小貨車撞擊身亡。

許婦的丈夫及子女認為許婦會出車禍，是因高雄市府交通局所屬公務員設計路口號誌不當的過失，認為該路口交通號誌設置有欠缺所致，因此提告高市交通局要負起國家賠償責任。

高雄市交通局則主張，典昌路路段為台17線省道的範圍，是屬於交通部公路總局第三區養護工程處負責，因此認為許婦的家屬應該是要告養工處，而非交通局，因此拒絕國賠。

不過法官認為，雖然高市交通局抗辯認為待轉區是養工處的權責，但該路口欠缺行車管制號誌，與路口號誌是哪個機關的權責並無關係，只是攸關應由何機關負國家賠償責任，若該路口有設置相應的行車管制號誌供許婦遵循，就可能可避免事故發生，因此認為交通局也有過失，改判賠償18萬元。

高等法院高雄分院。圖／本報資料照
國賠 高雄市 待轉區

