情報員「看上」女少校竟偷查她老公出境資料 記大過提行政訴訟輸了
方姓情報員對張姓女少校有好感，4年前私下透過內政部移民署蒐集她丈夫的出入境資料，國防部軍事情報局認為他損害軍譽，依陸海空軍懲罰法、國軍軍風紀維護實施規定記大過1次，方提訴願遭駁，改提行政訴訟。台北高等行政法院更一審判方敗訴，最高行政法院裁定駁回他上訴確定。
方姓情報員主張，張姓女少校的丈夫在臉書上公開分享張女派外的照片，他懷疑張夫與她有接觸，加上他曾聽聞女少校說丈夫有到過中國大陸，他為預防軍情局內部消息遭探聽或洩漏，因此向移民署桃園市服務站專員了解張夫是否有入境大陸。
方說，他依國家情報工作法規定從事情報蒐集，本件因情報蒐查未果，遭張夫投訴，他的調查並非出於不正當動機，軍情局卻逕自懲罰他，不合法，因此提告請求撤銷軍情局人事令和國防部訴願會訴願決定。
軍情局表示，情報工作非無限上綱，方指是因執行反情報工作，明顯是卸責之詞；張的工作職掌是執行對大陸情報蒐集，相關工作狀況應回報上級、依權責長官指導執行；如獲得反情報危疑情訊，更應回報上級及提供督察室續處。
軍情局指出，行政調查期間，方姓情報員坦承「因個人好奇」，且對張姓女少校「有好感」，進而查詢張夫的出境資料，事後自知錯誤而向張夫道歉，這根本不是公務。此外，張夫並不是軍情局人員，無法接觸機密資訊，方以張夫出入大陸就認為有洩密疑慮，欠缺合理論證，應屬規避卸責之詞。
台北高等行政法院更一審認為原處分符合懲罰法第15條第14款及軍風紀規定第29點第1款所規定的「言行不檢」，也未違反比例原則、法律保留原則、明確性原則、禁止再授權原則，原處分無違誤，訴願決定也沒有不合法，判方姓情報員敗訴。方再上訴，最高行政法院裁定駁回。
