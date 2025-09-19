快訊

別加牛奶！譚敦慈親授「隔夜燕麥」製作法，加「它」形成最強營養組合

咖啡也能Fine Dining 作家Chez Kuo解讀台灣咖啡新風潮

北市木柵國中旁民宅大火 2大2小站屋頂…驚悚畫面曝光

混和越南進口蔬果脆片產地改台灣 宏宇負責人繳公庫百萬獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

宏宇農產生技公司被控自越南進口芋頭條、地瓜等蔬果脆片，再與台灣製造秋葵、香菇乾等組成綜合蔬果、野菜脆片，甚或直接改包裝或改標「產地：台灣」，對外販售，賺取價差69萬元而被訴，他自白外繳回犯罪所得，法官認他犯犯詐欺取財罪處10月獲緩刑，向公庫支付70萬元，也對公司科罰30萬元。

檢方起訴，張自2018年1月起至2023年7月25日止，先自越南進口芋頭條、波羅蜜、地瓜、紫地瓜、香蕉脆片等蔬果脆片，再於公司內，將該蔬果脆片以不同比例混和台灣製造秋葵、香菇、敏豆、胡蘿蔔、蘋果乾組成「綜合蔬果」、「綜合野菜脆片」及「綜合水果脆片」，並分裝為每包35、70、160及165公克或1公斤等產品。

檢方指出，宏宇或將越南進口芋頭條、波羅蜜、地瓜、紫地瓜、香蕉脆片直接分裝成每包70公克後，裝入載有「產地：台灣」包裝袋內，或將載有「產地：台灣」貼紙標籤張貼在外包裝上，再以每包24元至360元不等價格出售給國內業者，或透過宏宇公司自行架設網站及蝦皮網站出售，以公開陳列、販賣售予不特定消費者，賺取差價約69萬元。

張及公司朱姓代表人於警詢、偵訊及審理時自白，且有公司銷售發票影本、財政部關務署督察室駐高雄關辦公室及其進口報單，以及銷退貨明細表、台南市調查處製作進口蔬果脆片及銷貨收入統計表等資料佐證。

張於偵查中及審判時均自白犯罪，且於偵查中繳回犯罪所得，法官依詐欺犯罪危害防制條例相關規定減輕其刑。

台南地院認張所為，犯刑法中販賣虛偽標示商品罪、同法以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪及違反食品安全衛生管理法規定中販賣攙偽食品罪。而宏宇公司因其從業人員犯販賣攙偽食品罪，依同法科以罰金。

台南地院認為，張持續於網際網路上陳列、販賣攙偽食品，並不實標記為台灣製造而多次販賣與不特定消費者，均基於同一牟利目的，於密切接近時地實施營業行為，應屬接續犯。又張以一行為觸犯數罪名，從一重以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處斷。

台南地院審酌，張從事農產品販售行業多年，本應秉持誠信經營生意，明知台灣消費者對於台灣本地生產與進口農產品認知、評價有所差異，竟為貪圖便利，將進口農產品加工後商品標示為台灣本地生產農產品，使不特定消費者無從認識商品原產國及品質，已損害市場上交易安全及秩序，影響消費者權益。

法官認張犯以網際網路對公眾犯詐欺取財罪處10月，緩刑3年，並應於判決確定後1年內，向公庫支付70萬元。也依食安法對宏宇公司科罰金30萬元。

台南地院認宏宇公司張姓負責人犯以網際網路對公眾犯詐欺取財罪處10月，緩刑3年，並應於判決確定後1年內，向公庫支付70萬元。也依食安法對宏宇科罰金30萬元。圖／本報資料照
台南地院認宏宇公司張姓負責人犯以網際網路對公眾犯詐欺取財罪處10月，緩刑3年，並應於判決確定後1年內，向公庫支付70萬元。也依食安法對宏宇科罰金30萬元。圖／本報資料照

地瓜 詐欺 消費者

延伸閱讀

全球製鞋產業景氣正向往上 業者加速增設產線

謝宜容涉貪遭判4年6月、褫奪公權3年 勞動部說話了

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

安親班司機猥褻女童 國小生直擊喝叱「授受不親」他不理 獲緩刑確定

相關新聞

影／做陰莖增大術釀前調查官枉死 名醫哭窮「拿不出百萬交保」

曾於調查局任職的簡姓男子，前天慕名到台北市中山區安和美醫美診所，花40萬做陰莖增大術，過程中外科醫師丁斌煌疑麻醉不當，導...

名建商金毓泰詐貸3銀行逾5億元 執行長背信罪500萬元交保

知名建商金毓泰被控2017至2020年間，利用製作假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億元，款項落入執行長家族私人...

謝宜容圖利侵占 判4年半未緩刑

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌護航習翌設計承包標案及侵占公家採購之高價禮盒，謝兩次開庭均全部認罪，新北地方法院昨...

知名建商金毓泰詐3銀行逾5億元 執行長凌晨移送北檢

調查局台北市調查處獲報，指知名建商金毓泰2017年至2020年間，利用假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億元，款...

情報員「看上」女少校竟偷查她老公出境資料 記大過提行政訴訟輸了

方姓情報員對張姓女少校有好感，4年前私下透過內政部移民署蒐集她丈夫的出入境資料，國防部軍事情報局認為他損害軍譽，依陸海空...

混和越南進口蔬果脆片產地改台灣 宏宇負責人繳公庫百萬獲緩刑

宏宇農產生技公司被控自越南進口芋頭條、地瓜等蔬果脆片，再與台灣製造秋葵、香菇乾等組成綜合蔬果、野菜脆片，甚或直接改包裝或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。