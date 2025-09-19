名建商金毓泰詐貸3銀行逾5億元 執行長背信罪500萬元交保

知名建商金毓泰被控2017至2020年間，利用製作假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億元，款項落入執行長家族私人口袋，調查局昨天搜索約談執行長李瑞章及兒子李聿修共7人，台北地檢署漏夜複訊後，依背信罪命李瑞章500萬元交保，截至清晨李瑞章尚未辦保。

此外，李瑞章兒子李聿修涉協助父親詐貸，交保50萬元、限制出境出海；資深建築師陳光雄配合製作假契約，同樣50萬元交保；金毓泰財務主管張素華交保10萬元。3人均交保離去

據了解，李瑞章及李聿修均否認詐貸，供稱貸款都是廖姓前董事長所為，假交易過程他們也不知情，但檢調追查金流，發現李氏父子疑將款項匯往人頭或海外帳戶，認為涉嫌重大，下一波將追緝廖男到案。

據調查，李瑞章是金毓泰、金毓通、金毓陞3間公司執行長，2017年金毓泰標下台北市中正區公園段的台北市議會舊址A、E區；金毓通則標下B、D區；金毓陞另標得新北市林口區力行段70號土地的地上權BOT案。

調查指出，李瑞章為套取資金花用，指使張素華製作不實假交易資料，再由陳光雄配合簽立假契約，最後由李聿修出面向銀行詐貸。檢調統計，金毓泰向台企銀貸款2.8億元，金毓通向聯邦銀貸款5千萬元、金毓陞向兆豐銀申貸1.5億元，款項都若入私人口袋，詐害3間銀行產生損失。