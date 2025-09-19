影／做陰莖增大術釀前調查官枉死 名醫哭窮拿不出百萬交保

曾於調查局任職的簡姓男子，前天慕名到台北市中山區安和美醫美診所，花40萬做陰莖增大術，過程中外科醫師丁斌煌疑麻醉不當，導致簡男身亡，台北地檢署檢調查後，懷疑丁男無麻醉醫師資格，卻替簡男全身麻醉釀死，依過失致死罪命丁男100萬交保、限制出境出海；不過，丁男4小時內拿不出百萬，檢方先是降保50萬，但丁男仍哭窮沒錢，凌晨近4點2次降保為20萬才離去。

現年62歲的丁斌煌被移送地檢署時，原本拿著拐杖走路，今天凌晨交保後，他見媒體等候，旋即提起拐杖快步離開，他原想用口罩遮臉，但因面積太小擋住眼鏡，最後選擇放棄，小跑步離去，不回應媒體提問。

據了解，丁斌煌從事外科整型手術多年，賺了不少錢，他之所以拿不出百萬保金，原因疑是資金都投入購買房地產，帳戶裡確實沒有那麼多存款。

據了解，丁斌煌主張，他只有對簡男進行局部麻醉，並非全身麻醉，因局部麻醉不需要麻醉師，所以沒有麻醉用藥不當的問題，但他對死者感到很抱歉。檢方對其說詞存疑，預計下周解剖採樣送法醫研究所鑑定，釐清真正死因，但鑑定報告最快要等2個月才有。

據了解，簡男曾在調查局基隆站任職，後因有狀況離開。平時獨居在基隆，偶爾回桃園看姊姊跟母親。調查局指出、簡男因陰莖整形手術死亡，該男於2014年2月離職，已非現職同仁。

17日上午9點，簡男去安和美醫美診所進行陰莖增大術，醫生麻醉後開始動刀，下午手術結束時，簡男在診所病房內休息，晚間7點診所人員查看情況，發現簡男生命監測器異常，立刻電擊器搶救，救護人員抵達時簡男已明顯死亡。