彩券行女員工上班玩「無金下注」運動彩 賠光7.5萬元付不出GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市某彩券行負責操作投注業務的陳姓女員工，今年1月間某日上班時動歪腦筋，2小時內3次未繳納投注金，便擅自操作機台下注、列印運動賽事彩券，形同「無金下注」，導致店家短少7萬5000元金額，桃園地檢署依背信罪將陳女起訴。

起訴指出，22歲陳姓女子在桃園市桃園區某家彩券行任職，平日負責銷售彩券、收取投注款項，以及操作投注機投注彩券等業務，為協助店家處理事務之員工。

陳女明知透過彩券行下注前，需先支付下注金，卻於今年1月24日上午8時上班起，先後於8時1分、8時29分及10時4分三個時段，在未繳納分別為2萬5000元、3萬5000元及1萬5000元總計7萬5000元的下注金，便擅自操作投注機，列印出可兌獎的運動彩券。

店家發現損失後報警處理，警方調閱監視器畫面及投注紀錄，確認陳女行為涉犯背信罪的違背職務，損害店家財產或其他利益。陳女雖於偵訊中坦承犯行，並訛稱將於今年7月10日會開始償還損失，但檢方電詢業者後發現，陳女從未與店家有過聯繫，認定她犯後態度不佳，建請法院審酌量處適當之刑。

桃園市某彩券行陳姓女員工上班時間未繳投注金卻玩起運動彩，3次下注總金額達7.5萬元全賠光，事後也沒還，桃園地檢署依背信罪將陳女起訴。此為示意圖。記者陳恩惠／攝影
桃園市某彩券行陳姓女員工上班時間未繳投注金卻玩起運動彩，3次下注總金額達7.5萬元全賠光，事後也沒還，桃園地檢署依背信罪將陳女起訴。此為示意圖。記者陳恩惠／攝影

