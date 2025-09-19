彩券行女員工上班玩「無金下注」運動彩 賠光7.5萬元付不出GG了

桃園市某彩券行負責操作投注業務的陳姓女員工，今年1月間某日上班時動歪腦筋，2小時內3次未繳納投注金，便擅自操作機台下注、列印運動賽事彩券，形同「無金下注」，導致店家短少7萬5000元金額，桃園地檢署依背信罪將陳女起訴。

起訴指出，22歲陳姓女子在桃園市桃園區某家彩券行任職，平日負責銷售彩券、收取投注款項，以及操作投注機投注彩券等業務，為協助店家處理事務之員工。

陳女明知透過彩券行下注前，需先支付下注金，卻於今年1月24日上午8時上班起，先後於8時1分、8時29分及10時4分三個時段，在未繳納分別為2萬5000元、3萬5000元及1萬5000元總計7萬5000元的下注金，便擅自操作投注機，列印出可兌獎的運動彩券。