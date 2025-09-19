聽新聞
知名建商金毓泰詐3銀行逾5億元 執行長凌晨移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

知名建商金毓泰執行長李瑞章（右），涉向銀行詐貸逾5億元遭調查局約談。記者張宏業／攝影
知名建商金毓泰執行長李瑞章（右），涉向銀行詐貸逾5億元遭調查局約談。記者張宏業／攝影

調查局台北市調查處獲報，指知名建商金毓泰2017年至2020年間，利用假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億元，款項落入私人口袋，專案小組18日搜索8處地點，約談執行長李瑞章及兒子李聿修共7人到案，李瑞章凌晨被移送台北地檢署複訊，全案依背信等罪偵辦。

此外，李瑞章兒子李聿修涉協助父親詐貸，交保50萬元、限制出境出海；資深建築師陳光雄配合製作假契約，同樣50萬元交保；金毓泰財務主管張素華交保10萬元。

據調查，李瑞章是金毓泰、金毓通、金毓陞3間公司執行長，2017年金毓泰標下台北市中正區公園段的台北市議會舊址A、E區；金毓通則標下B、D區；金毓陞另標得新北市林口區力行段70號土地的地上權BOT案。

調查指出，李瑞章為套取資金花用，指使張素華製作不實假交易資料，再由陳光雄配合簽立假契約，最後由李聿修出面向銀行詐貸。檢調統計，金毓泰向台企銀貸款2.8億元，金毓通向聯邦銀貸款5000萬元、金毓陞向兆豐銀申貸1.5億元，款項都若入私人口袋，詐害3間銀行產生損失。

據指出，李瑞章及李聿修均否認詐貸，供稱貸款都是廖姓前董事長所為，假交易過程他們也不知情，但檢調追查金流，發現李氏父子疑將款項匯往人頭或海外帳戶，認為涉嫌重大，下一波將追緝廖男到案。

據了解，李瑞章將貸款資金侵吞後，導致金毓泰等3間公司面臨財務窘境，直到新經營團隊承接，才慢慢讓公司恢復元氣，同時也發現公司資金異常，決定向調查局檢舉，才讓詐貸事件曝光。

金毓泰執行長李瑞章兒子李聿修（左），涉詐貸被檢方諭令50萬元交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
金毓泰執行長李瑞章兒子李聿修（左），涉詐貸被檢方諭令50萬元交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
資深建築師陳光雄涉詐貸被檢方諭令50萬元交保。記者張宏業／攝影
資深建築師陳光雄涉詐貸被檢方諭令50萬元交保。記者張宏業／攝影

