建商金毓泰詐貸3銀行逾5億元 執行長兒子涉背信50萬元交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局台北市調查處獲報，指知名建商金毓泰2017年至2020年間，利用假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行詐貸逾5億元，款項落入私人口袋，專案小組18日搜索8處地點，約談執行長李瑞章及兒子李聿修、財務主管共7人到案，李聿修與資深建築師陳光雄晚間移送台北地檢署，檢察官游欣樺複訊後依背信罪命李聿修50萬元交保、限制出境出海；陳光雄50萬元交保。

據了解，李瑞章是金毓泰、金毓通、金毓陞3間公司執行長，2017年金毓泰標下台北市中正區公園段的台北市議會舊址A、E區；金毓通則標下B、D區；金毓陞另標得新北市林口區力行段70號土地的地上權BOT案。

據調查，李瑞章為套取資金花用，涉指使張素華製作不實假交易資料，再由陳光雄配合簽立假契約，最後由李聿修出面向銀行詐貸。金毓泰向台企銀貸款2.8億元，金毓通向聯邦銀貸款5000萬元、金毓陞向兆豐銀申貸1.5億元給，詐害銀行產生損失。

全案是新經營團隊接手後，發現公司資金異常，向調查局檢舉才曝光。據指出，李瑞章及兒子李聿修否認詐貸，供稱貸款是公司其他高層操作，與他們無關。

知名建商金毓泰執行長李瑞章兒子李聿修（左），涉詐貸遭調查局約談。記者張宏業／攝影
資深建築師陳光雄配合金毓泰製作假契約遭調查局約談。記者張宏業／攝影
金毓泰財會主管張素華涉製作不實交易遭調查局約談。記者張宏業／攝影
