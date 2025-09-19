聽新聞
涉詐輔具補助3千萬 台南3嫌羈押

聯合報／ 記者邵心杰鄭惠仁／台南報導

南檢偵辦台南市府陳姓女性約用人員與特約醫療器材羅姓、黃姓業者等人涉利用職務上機會，以虛偽不實文書，詐取身心失能者長期照顧服務輔具補助款，去年迄今詐領逾3000萬元，檢方認陳女等3人涉嫌重大且有滅證、串供之虞當庭逮捕聲押禁見，台南地院昨晚裁定3人羈押禁見。

台南市衛生局指出，社會局照管中心5月底透過內控機制發現異常，全案移送政風及廉政單位，並將涉案的陳女立即調離現職。7月1日長照業務移撥該局後持續追蹤辦理，解聘陳女，並由秘書長召開檢討會議，指示各單位全力配合檢調偵辦。

衛生局表示，不會等到司法單位確認犯罪事實後才追訴，因司法程序冗長，可能導致逾請求權時效無法請求，所以整理有關資料後即追繳不法所得。

檢察官許華偉前天指揮廉政署人員持搜索票至陳女及羅姓、黃姓業者住處或公司等共9處搜索，扣得現金110萬元等證物，並依法院裁定扣押陳女所有、價值約1131萬元房屋及土地，以保全追徵。

檢方調查，陳女專職承辦長照服務輔具補助款相關業務，利用職務之便，涉造假輔具需求等資料，與特約醫療器材業者串通，以虛偽不實文書向市府申請相關補助款。經初步清查，去年迄今詐領金額逾3000萬元。

檢方陸續傳喚陳女、羅姓及黃姓業者等8名被告，及2名證人到案訊問。據指出，本案犯行長達1年以上，詐領金額龐大，包括犯罪形態或有其他共犯、業者牽涉其中，仍由檢方擴大追查中。

檢方訊問後，認陳女及羅姓、黃姓業者3人涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法偽造文書等犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，前晚諭令當庭逮捕。

