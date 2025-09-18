前立委陳歐珀涉財產不明公益侵占 不起訴確定

台北地檢署偵辦前民進黨立委陳歐珀涉收賄、詐領助理費等案，依貪污等罪起訴，另就涉及財產來源不明罪等不起訴處分。北檢依職權送請再議，高檢署今天駁回再議確定。

根據北檢起訴書，陳歐珀於民國104年間與聯興公司董事長洪英正期約，每月收取5萬元，由辦公室顧問掛名支薪，以換取立法院質詢、開協調會及法案護航，自105年1月至109年7月間共收受278萬餘元不正利益；洪文宗離開陳歐珀國會辦公室，陳歐珀改用辦公室顧問許仁圖帳戶收款，自110年5月至112年7月間，另收受135萬元賄款。

此外，107年初，交通部規劃修正汽車運輸業管理規則，發布小客車租賃業違反汽車運輸業管理規則事件統一裁量基準，限縮租賃車業與Uber合作；業者透過租車品保協會理事長蕭明仁向陳歐珀請託，他召開協調會後作成決議，要求交通部應找租車品保協會開會，使裁量基準暫緩施行，並函交通部辦理，同年9月間收受蕭明仁50萬元賄款。

另方面，陳歐珀自101年2月1日至111年11月30日間浮報多名公費助理薪資，作為辦公室零用金或供陳歐珀夫婦使用，總計詐領411萬2170元。

檢察官依貪污治罪條例職務上行為收受賄賂及不正利益罪、利用職務詐取財物罪、洗錢防制法等罪起訴陳歐珀等16人，並求處陳歐珀總計24年2月徒刑，併科罰金新台幣500萬元。