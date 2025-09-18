統促黨發言人張孟崇病逝 享壽65歲…違反反滲透法案件法院將不受理
中華統一促進黨發言人、綽號「老K」張孟崇，因涉嫌長期接受中共金援，違反反滲透法等罪名，目前在嘉義地方法院審理中。下午他因腎臟疾病在嘉義長庚醫院病逝，享壽65歲。消息傳出，令地方政壇與關注案件人士震驚，根據司法實務，刑事案件被告死亡，法院將裁定不受理，張孟崇死亡訴訟終結，至於其妻涉案件部分將依法律程序持續審理。
張孟崇從政歷程「傳奇」充滿轉折。30多年前，他是民進黨嘉義縣黨部的001號創黨黨員，參與多次選舉，甚至因政治活動而入獄。陳水扁執政後，他逐漸轉向主張兩岸和平發展，選擇退出民進黨，轉而加入統促黨，並投身廣播電台主持工作，積極鼓吹兩岸合作。節目中，他常與來電聽眾展開激烈辯論，「以今日之事攻昨日之灰」的風格，成為地方媒體圈的鮮明代表人物。
檢調指出，張孟崇與妻子多年來涉嫌接受海外不明資金，租用廣播電台頻道長期主持政論節目，並製作自媒體影音，在抖音、YouTube及臉書等平台發表立場鮮明的政治言論。調查更發現，他們疑似安排台灣村里長與親友赴中國旅遊，涉嫌為特定候選人助選。
2023年底總統及立委選舉期間，張孟崇因涉違反反滲透法遭嘉檢偵辦，其妻被裁定交保並限制出境。他當時人在中國，透過直播喊冤。2024年1月底，他選擇返台主動投案，先在調查站接受偵訊，隨後移送嘉義地檢署複訊，最後遭限制出境出海後請回。
返台後，張孟崇仍持續主持廣播節目，但行事相對低調。他曾表示，台灣是民主法治國家，他主持節目多年主張兩岸和平統一，並否認為特定候選人助選。他強調自己是基於言論自由的立場，批評當時的執政黨要求「政治正確」，而他選擇在節目中介紹中國現況，推動兩岸交流。如今張孟崇猝然病逝，使這起受到高度關注的反滲透法案件增添變數。嘉義地方人士感嘆，他的一生政治路線從民進黨創黨元老走到統促黨要角，轉折劇烈，留下爭議也留下話題。
