快訊

房東快看！內政部推租賃修法限租金漲幅恐罰30萬 再納租霸下車條款

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

聽新聞
0:00 / 0:00

曾是綠營創黨元老！涉收受中共金援案審理中 統促黨發言人張孟崇病逝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

中華統一促進黨發言人、綽號「老K」的張孟崇，去年與身兼中央執行委員的洪姓妻子，遭控自2011年至2023年間陸續收受中國國台辦及相關單位金援，共計7400萬元，用於製播節目、社群平台與廣播宣傳，涉嫌違反反滲透法等罪名，經嘉義地檢署起訴，全案仍在嘉義地方法院審理中。未料下午傳出，65歲的張孟崇因腎臟衰竭病逝於嘉義長庚醫院。

張孟崇的妻子證實噩耗，表示丈夫近年來長期腎臟不適，經常進出嘉義長庚醫院。早在7年前便曾因腎疾接受治療，赴中國期間也需每隔2至3個月回台領取慢性病處方藥。近期因病情惡化再次住院，最終不敵病魔於今日下午病逝。遺體已運回嘉義縣水上鄉老家。

檢調指出，張孟崇與妻子多年來接受中國國務院、國台辦、福建省人民政府及相關單位的資助，除金援龐大，還涉嫌配合境外勢力指示，在臉書、抖音與廣播節目中宣傳「解放軍軍威」、勸降國軍，並為特定候選人與政黨背書。全案在去年偵辦時引起高度關注，成為反滲透法上路後的指標案件之一。

張孟崇早年是民進黨創黨黨員，曾任民進黨嘉義縣黨部執行長與立委服務處主任，也長期主持地方廣播節目，與綠營人士互動頻繁。2002年他代表民進黨參選嘉義市議員，2004年則轉戰無黨團結聯盟提名的立委選舉，2016年再度代表統促黨列入不分區立委名單，皆未能當選。

在地方政壇與媒體圈，張孟崇形象鮮明，主持廣播時常針對時事與綠營人士針鋒相對。他從「由綠轉紅」的政治路徑引人矚目，據悉與他對前總統陳水扁貪腐案深感失望有關，後轉而投入統促黨活動，並成為該黨重要發言人之一。張孟崇的病逝，使原本尚在審理中的涉滲透案增添變數。司法實務後續將如何處理其案件，仍有待法院與檢方釐清。嘉義政壇人士則表示，張孟崇一生的政治轉折，從民進黨創黨元老到統促黨要角，堪稱地方政壇少見的激烈路線轉變。

綠營創黨元老轉紅營統促黨發言人張孟崇病逝。 圖／取自張孟崇臉書
綠營創黨元老轉紅營統促黨發言人張孟崇病逝。 圖／取自張孟崇臉書
綠營創黨元老轉紅營統促黨發言人張孟崇病逝。 圖／取自張孟崇臉書
綠營創黨元老轉紅營統促黨發言人張孟崇病逝。 圖／取自張孟崇臉書
綠營創黨元老轉紅營統促黨發言人張孟崇病逝。 圖／取自張孟崇臉書
綠營創黨元老轉紅營統促黨發言人張孟崇病逝。 圖／取自張孟崇臉書

嘉義 妻子 民進黨

延伸閱讀

AIT稱「台灣地位未定」 大陸國台辦強硬表態：美國發出錯誤信號

【重磅快評】徐國勇「討蔣檄文」 萊爾割喉戰起手式

備戰立院新會期！卓榮泰明起分4批邀綠委開便當會

民進黨光復節照放假 徐國勇：既然法律通過 就照規定

相關新聞

華航前座艙長吸金8億 前妻和女友都是共犯…串證電郵噴「愛意」

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，牟孝儀合計非法吸金達8億1354萬元...

提告超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」只拿回幹細胞 法院理由曝光

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司（現名為再生緣細胞生技公司）提取幹細胞、間質幹...

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌護航裝潢業者習翌設計得標及侵占公家所採購高價禮盒，新北地方法院上午依貪汙圖利、洩密...

前立委陳歐珀涉財產不明公益侵占 不起訴確定

台北地檢署偵辦前民進黨立委陳歐珀涉收賄、詐領助理費等案，依貪污等罪起訴，另就涉及財產來源不明罪等不起訴處分。北檢依職權送...

統促黨發言人張孟崇病逝 享壽65歲…違反反滲透法案件法院將不受理

中華統一促進黨發言人、綽號「老K」張孟崇，因涉嫌長期接受中共金援，違反反滲透法等罪名，目前在嘉義地方法院審理中。下午他因...

曾是綠營創黨元老！涉收受中共金援案審理中 統促黨發言人張孟崇病逝

中華統一促進黨發言人、綽號「老K」的張孟崇，去年與身兼中央執行委員的洪姓妻子，遭控自2011年至2023年間陸續收受中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。