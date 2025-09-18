曾是綠營創黨元老！涉收受中共金援案審理中 統促黨發言人張孟崇病逝

中華統一促進黨發言人、綽號「老K」的張孟崇，去年與身兼中央執行委員的洪姓妻子，遭控自2011年至2023年間陸續收受中國國台辦及相關單位金援，共計7400萬元，用於製播節目、社群平台與廣播宣傳，涉嫌違反反滲透法等罪名，經嘉義地檢署起訴，全案仍在嘉義地方法院審理中。未料下午傳出，65歲的張孟崇因腎臟衰竭病逝於嘉義長庚醫院。

張孟崇的妻子證實噩耗，表示丈夫近年來長期腎臟不適，經常進出嘉義長庚醫院。早在7年前便曾因腎疾接受治療，赴中國期間也需每隔2至3個月回台領取慢性病處方藥。近期因病情惡化再次住院，最終不敵病魔於今日下午病逝。遺體已運回嘉義縣水上鄉老家。

檢調指出，張孟崇與妻子多年來接受中國國務院、國台辦、福建省人民政府及相關單位的資助，除金援龐大，還涉嫌配合境外勢力指示，在臉書、抖音與廣播節目中宣傳「解放軍軍威」、勸降國軍，並為特定候選人與政黨背書。全案在去年偵辦時引起高度關注，成為反滲透法上路後的指標案件之一。

張孟崇早年是民進黨創黨黨員，曾任民進黨嘉義縣黨部執行長與立委服務處主任，也長期主持地方廣播節目，與綠營人士互動頻繁。2002年他代表民進黨參選嘉義市議員，2004年則轉戰無黨團結聯盟提名的立委選舉，2016年再度代表統促黨列入不分區立委名單，皆未能當選。