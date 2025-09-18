台南市府約用人員涉詐領長照輔具補助款3千萬 3人均裁押禁見
南檢偵辦台南市府陳姓女性約用人員與特約醫療器材羅姓、黃姓業者等人涉利用職務上機會，以虛偽不實文書，詐取身心失能者長期照顧服務輔具補助款，去年迄今詐領超過3000萬元，經檢方訊後當庭逮捕並聲押禁見，台南地院傍晚裁定陳女等3人均羈押禁見。
檢方昨持搜索票至陳女及羅姓、黃姓業者住處或公司等共9處搜索，扣得現金110萬元等證物外，陸續傳喚陳女、羅姓及黃姓業者等8名被告，及2名證人到案訊問。
檢方訊問後，認陳女及羅姓、黃姓業者3人涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法偽造文書等犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，昨晚諭令當庭逮捕，並向台南地院聲押禁見。
台南地院下午召開羈押庭，經法官訊問，佐以檢方聲押書內相關卷證，認陳女等3人涉犯利用職務上機會詐取財物等罪嫌重大，且有滅證及串供之虞，法官傍晚裁定3人均羈押禁見。
