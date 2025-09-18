謝宜容涉貪遭判4年6月、褫奪公權3年 勞動部說話了

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪污案遭起訴，今天遭判有期徒刑4年6月，另有北分署職員也遭判刑。勞動部表示，涉案同仁將依規定進行行政懲處。

勞動部勞發署北分署去年11月發生公務員輕生案，謝宜容被爆出涉職場霸凌，另被告發涉嫌貪污，新北地院今天指出，謝宜容因個人喜好，不惜違法為廠商量身訂做採購案，損及公務員形象，依貪污治罪條例圖利、侵占等罪，判有期徒刑4年6月、褫奪公權3年。

另外，北分署的劉姓職員被判有期徒刑1年4月、緩刑2年；郭姓職員1年4月、緩刑2年；簡姓職員1年8月、緩刑3年，並各須向國庫支付新台幣5萬至10萬元不等。

勞動部回應指出，有關於謝宜容的部分，勞動部已於去年11月22日予以記兩大過免職，同時送監察院審查，彈劾成立，移送懲戒法院。

對於今天的司法判決，勞動部表示，秉持毋枉毋縱態度，予以尊重，並會配合後續偵辦；而北分署涉案同仁部分，將依規定進行相關行政懲處。

另外，針對涉案廠商，勞動部說，除將追繳押標金，也將依判決列為拒絕往來廠商，並刊登於政府採購公報。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980