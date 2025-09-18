快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

謝宜容涉貪遭判4年6月、褫奪公權3年 勞動部說話了

中央社／ 台北18日電

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容貪污案遭起訴，今天遭判有期徒刑4年6月，另有北分署職員也遭判刑。勞動部表示，涉案同仁將依規定進行行政懲處。

勞動部勞發署北分署去年11月發生公務員輕生案，謝宜容被爆出涉職場霸凌，另被告發涉嫌貪污，新北地院今天指出，謝宜容因個人喜好，不惜違法為廠商量身訂做採購案，損及公務員形象，依貪污治罪條例圖利、侵占等罪，判有期徒刑4年6月、褫奪公權3年。

另外，北分署的劉姓職員被判有期徒刑1年4月、緩刑2年；郭姓職員1年4月、緩刑2年；簡姓職員1年8月、緩刑3年，並各須向國庫支付新台幣5萬至10萬元不等。

勞動部回應指出，有關於謝宜容的部分，勞動部已於去年11月22日予以記兩大過免職，同時送監察院審查，彈劾成立，移送懲戒法院。

對於今天的司法判決，勞動部表示，秉持毋枉毋縱態度，予以尊重，並會配合後續偵辦；而北分署涉案同仁部分，將依規定進行相關行政懲處。

另外，針對涉案廠商，勞動部說，除將追繳押標金，也將依判決列為拒絕往來廠商，並刊登於政府採購公報。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪污案遭起訴，今天遭判有期徒刑4年6月。圖／取自YouTube
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪污案遭起訴，今天遭判有期徒刑4年6月。圖／取自YouTube

貪污 勞動部 謝宜容 職場霸凌

延伸閱讀

擴大生育補助10萬元？這群人實際只多領8400元

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

安親班司機猥褻女童 國小生直擊喝叱「授受不親」他不理 獲緩刑確定

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

相關新聞

50歲男砸40萬「陰莖增大術」身亡 醫師丁斌煌過失致死罪送辦

台北市有名50歲男子昨天赴中山區錦州街安和美診所，花費40萬進行陰莖增大術，但執刀醫師丁斌煌麻醉不當，導致男子死亡，丁斌...

華航前座艙長吸金8億 前妻和女友都是共犯…串證電郵噴「愛意」

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，牟孝儀合計非法吸金達8億1354萬元...

提告超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」只拿回幹細胞 法院理由曝光

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司（現名為再生緣細胞生技公司）提取幹細胞、間質幹...

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌護航裝潢業者習翌設計得標及侵占公家所採購高價禮盒，新北地方法院上午依貪汙圖利、洩密...

台南市府約用人員涉詐領長照輔具補助款3千萬 3人均裁押禁見

南檢偵辦台南市府陳姓女性約用人員與特約醫療器材羅姓、黃姓業者等人涉利用職務上機會，以虛偽不實文書，詐取身心失能者長期照顧...

謝宜容涉貪遭判4年6月、褫奪公權3年 勞動部說話了

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪污案遭起訴，今天遭判有期徒刑4年6月，另有北分署職員也遭判刑。勞動部表示，涉案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。