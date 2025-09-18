提告超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」只拿回幹細胞 法院理由曝光

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司（現名為再生緣細胞生技公司）提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈提訴訟要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤等「原物」，否則得負損害賠償責任，台北地方法院今判決超基因應返還四寶的「幹細胞」，可上訴。

吳欣盈提告主張，她和超基因2023年1月9日簽約儲存四寶的幹細胞，之後她和丈夫接受間質幹細胞外泌體針劑療程，但出現不良反應，超基因由公司總裁支付餘款，並同意免除她的費用，未料超基因事後卻以她未依約付款為由終止契約；她給付完剩餘款項後，要求對方返回四寶及幹細胞未果，提告終止委任契約訴訟，要求超基因應返還四寶及幹細胞。

超基因反駁，因吳欣盈未給付契約尾款而以書面終止契約，並通知取回幹細胞，但吳欣盈沒有以提領單申請，公司沒有給付義務；再者，四寶只用來分離提取幹細胞，並非契約保存的標的，四寶經過分離提取後只剩下少許殘餘組織，且殘餘組織屬於醫療廢棄物，公司也已依廢棄物清理法等規定處理，並沒辦法返還原物。

台北地院指出，超基因以LINE對話紀錄作為催告吳欣盈付款，並不符合契約約定方式，因此催告無效；而吳欣盈2023年10月14日寄發律師函終止雙方契約，確實可以請求超基因返還四寶的幹細胞。

然而，根據契約內容，雙方約定的保存標的應為幹細胞、間質幹細胞，而非臍帶、羊膜、臍帶血、胎盤等「原物」，且根據幹細胞處理流程，必須將組織切成碎片，再加入分解酵素、離心過濾等步驟萃取，因此四寶被提取幹細胞後，已經失去效用，也不具組織原型，只剩殘餘組織。