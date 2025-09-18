快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

聽新聞
0:00 / 0:00

提告超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」只拿回幹細胞 法院理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司（現名為再生緣細胞生技公司）提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈提訴訟要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤等「原物」，否則得負損害賠償責任，台北地方法院今判決超基因應返還四寶的「幹細胞」，可上訴。

吳欣盈提告主張，她和超基因2023年1月9日簽約儲存四寶的幹細胞，之後她和丈夫接受間質幹細胞外泌體針劑療程，但出現不良反應，超基因由公司總裁支付餘款，並同意免除她的費用，未料超基因事後卻以她未依約付款為由終止契約；她給付完剩餘款項後，要求對方返回四寶及幹細胞未果，提告終止委任契約訴訟，要求超基因應返還四寶及幹細胞。

超基因反駁，因吳欣盈未給付契約尾款而以書面終止契約，並通知取回幹細胞，但吳欣盈沒有以提領單申請，公司沒有給付義務；再者，四寶只用來分離提取幹細胞，並非契約保存的標的，四寶經過分離提取後只剩下少許殘餘組織，且殘餘組織屬於醫療廢棄物，公司也已依廢棄物清理法等規定處理，並沒辦法返還原物。

台北地院指出，超基因以LINE對話紀錄作為催告吳欣盈付款，並不符合契約約定方式，因此催告無效；而吳欣盈2023年10月14日寄發律師函終止雙方契約，確實可以請求超基因返還四寶的幹細胞。

然而，根據契約內容，雙方約定的保存標的應為幹細胞、間質幹細胞，而非臍帶、羊膜、臍帶血、胎盤等「原物」，且根據幹細胞處理流程，必須將組織切成碎片，再加入分解酵素、離心過濾等步驟萃取，因此四寶被提取幹細胞後，已經失去效用，也不具組織原型，只剩殘餘組織。

北院認為，又依契約約定，超基因對於四寶的殘餘組織並沒有長期保存的義務，因此判決超基因應返還「幹細胞」給吳欣盈，其餘請求則駁回。

吳欣盈。圖／聯合報系資料照片
吳欣盈。圖／聯合報系資料照片

基因 北院 幹細胞 吳欣盈 民眾黨

延伸閱讀

討「四寶」只拿回幹細胞 吳欣盈發聲明：臍帶是愛不是廢棄物

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

創歷史新高！日本百歲人瑞逼近10萬人 外媒揭7大長壽原因

那個在GD面前裸體的女孩長大了！14歲秋小愛「同框49歲媽媽比例堪比娜美人」網呼：基因騙不了人

相關新聞

50歲男砸40萬「陰莖增大術」身亡 醫師丁斌煌過失致死罪送辦

台北市有名50歲男子昨天赴中山區錦州街安和美診所，花費40萬進行陰莖增大術，但執刀醫師丁斌煌麻醉不當，導致男子死亡，丁斌...

華航前座艙長吸金8億 前妻和女友都是共犯…串證電郵噴「愛意」

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，牟孝儀合計非法吸金達8億1354萬元...

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司（現為再生緣細胞生技公司）提取幹細胞、間質幹細...

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌護航裝潢業者習翌設計得標及侵占公家所採購高價禮盒，新北地方法院上午依貪汙圖利、洩密...

台南市府約用人員涉詐領長照輔具補助款3千萬 3人均裁押禁見

南檢偵辦台南市府陳姓女性約用人員與特約醫療器材羅姓、黃姓業者等人涉利用職務上機會，以虛偽不實文書，詐取身心失能者長期照顧...

謝宜容涉貪遭判4年6月、褫奪公權3年 勞動部說話了

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪污案遭起訴，今天遭判有期徒刑4年6月，另有北分署職員也遭判刑。勞動部表示，涉案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。