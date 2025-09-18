台南市府約用人員涉詐長照補助款逾3000萬元 南檢聲押禁見3人獲准

台南市政府陳姓約用人員勾結至少2家特約醫療器材業者，涉詐領長期照顧輔具補助款逾3000萬元，南檢搜索傳喚，訊後聲押陳女及2名業者，台南地院今天裁定羈押並禁止接見通信。

陳女勾結特約醫療器材業者羅姓男子、黃姓女子，去年起涉嫌共同利用職務上機會，以虛偽不實文書詐領市府辦理身心失能者長照服務輔具補助款逾新台幣3000萬元，南檢昨天搜索傳喚8名被告及2名證人，訊後聲押禁見陳女、羅男及黃女，其他被告及證人請回。

市府指出，社會局長期照顧管理中心5月底透過內控機制發現異常，將全案移送政風及廉政單位，且將陳女調離現職。7月1日長照業務移往衛生局，衛生局持續追蹤後解聘陳女，並全力配合檢調偵辦。