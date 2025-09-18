收進私人口袋…建商金毓泰詐貸3銀行逾5億 檢調搜索約談執行長等7人

調查局台北市調查處獲報，指建商金毓泰因財務窘困，自2017年至2020年間，涉利用假交易向聯邦、兆豐等銀行詐貸逾5億元，款項落入私人口袋花用，辦案人員今天搜索8處地點，約談執行長李瑞章及兒子李聿修、財務主管共7人到案，預計晚簡移送台北地檢署複訊。

據調查，2017年金毓泰陸續標下台北市中正區公園段的台北市議會舊址A、E區、還有有B、D區，另標得新北市林口區力行段70號土地的地上權BOT案。