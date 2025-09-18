快訊

50歲男砸40萬「陰莖增大術」身亡 醫師丁斌煌過失致死罪送辦

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市有名50歲男子昨天赴中山區錦州街安和美診所，花費40萬進行陰莖增大術，但執刀醫師丁斌煌麻醉不當，導致男子死亡，丁斌煌今天下午被銬上手銬，依過失致死罪移台北地檢署複訊，預料有強制處分。

據了解，這名50歲男子姓簡，曾在調查局基隆站任職，後因有狀況離開。目前獨居在基隆，偶爾回桃園看家人。

調查局指出、有關簡男因陰莖整形手術死亡，該男已於103年2月間離職，已非現職同仁。

昨天上午9點，男子去安和美診所進行陰莖增大術，醫生麻醉後開始動刀，下午手術結束時，男子在診所病房內休息，晚間7點診所人員查看情況，發現男子生命監測器異常，立刻電擊器搶救，救護人員抵達時男子明顯死亡。

據調查，現年62歲的丁斌煌有多次醫療糾紛紀錄，2013丁男替男病患做陰莖植入手術後，3天後身亡，被依業務過失致死罪判刑；2015年，丁斌煌替女子做自體脂肪豐胸手術時，誤傷大腸引發敗血症，有多起手術失敗的案例。

醫師丁斌煌麻醉不當，替男子進行陰莖增大術時，導致病患身亡，被警方依過失致死罪送辦。記者季相儒／攝影
醫師丁斌煌麻醉不當，替男子進行陰莖增大術時，導致病患身亡，被警方依過失致死罪送辦。記者季相儒／攝影

