快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

討「四寶」只拿回幹細胞 吳欣盈發聲明：臍帶是愛不是廢棄物

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨前立委吳欣盈。記者杜建重／攝影
民眾黨前立委吳欣盈。記者杜建重／攝影

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司（現為再生緣細胞生技公司）提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈事後訴訟要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤等，否則得負損害賠償責任，台北地方法院今判決超基因應返還「四寶」的幹細胞；吳欣盈得知判決結果，再度強調「媽媽的胎盤和臍帶是愛，不是廢棄物」。

對於是否要提出上訴，吳欣盈表示，將待收到判決書之後，再決定是否上訴。

吳欣盈指出，感謝法院給她一個溫暖的擁抱，這一路走來，面對一家拖延協商、指責客戶、單方違法終止契約的公司，法院認定對方公司應返還屬於她與兒子的幹細胞。

吳欣盈說，雖然結果沒能滿足她的全部請求，但她尊重司法，她要感謝一路支持她的朋友們，讓她在艱難時刻仍能勇敢站出來。這不只是她一個人的戰役，而是為了提醒社會：科技與產業的發展，必須以「人性」為基礎，以「尊重」為底線。

吳欣盈說，就算過程很長，她依然會堅持，直到有一天，這份母子間的愛能被完整守護。因為有些東西，無價、不可取代。

吳欣盈於44歲時得子，委託超基因儲存幹細胞，但雙方就儲存合約起爭執，吳女要求返還「四寶」及從中擷取的種源幹細胞、已增殖的間質幹細胞未果，去年底向台北地院提告終止委任契約訴訟。

基因 吳欣盈 幹細胞 民眾黨

延伸閱讀

即時短評／廢電子電器藏黑數 環境永續有更多要做…

高雄馬頭山汙染飄重金屬臭味 居民怕被開槍不敢多言

獨／高雄馬頭山遭埋廢鋁渣…檢測稱不屬有毒廢棄物 遭起訴書直接打臉

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

相關新聞

50歲男砸40萬「陰莖增大術」身亡 醫師丁斌煌過失致死罪送辦

台北市有名50歲男子昨天赴中山區錦州街安和美診所，花費40萬進行陰莖增大術，但執刀醫師丁斌煌麻醉不當，導致男子死亡，丁斌...

華航前座艙長吸金8億 前妻和女友都是共犯…串證電郵噴「愛意」

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，牟孝儀合計非法吸金達8億1354萬元...

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司（現為再生緣細胞生技公司）提取幹細胞、間質幹細...

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌護航裝潢業者習翌設計得標及侵占公家所採購高價禮盒，新北地方法院上午依貪汙圖利、洩密...

台南市府約用人員涉詐長照補助款逾3000萬元 南檢聲押禁見3人獲准

台南市政府陳姓約用人員勾結至少2家特約醫療器材業者，涉詐領長期照顧輔具補助款逾3000萬元，南檢搜索傳喚，訊後聲押陳女及...

收進私人口袋…建商金毓泰詐貸3銀行逾5億 檢調搜索約談執行長等7人

調查局台北市調查處獲報，指建商金毓泰因財務窘困，自2017年至2020年間，涉利用假交易向聯邦、兆豐等銀行詐貸逾5億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。