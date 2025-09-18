討「四寶」只拿回幹細胞 吳欣盈發聲明：臍帶是愛不是廢棄物

民眾黨前立委吳欣盈。記者杜建重／攝影

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司（現為再生緣細胞生技公司）提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈事後訴訟要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤等，否則得負損害賠償責任，台北地方法院今判決超基因應返還「四寶」的幹細胞；吳欣盈得知判決結果，再度強調「媽媽的胎盤和臍帶是愛，不是廢棄物」。

對於是否要提出上訴，吳欣盈表示，將待收到判決書之後，再決定是否上訴。

吳欣盈指出，感謝法院給她一個溫暖的擁抱，這一路走來，面對一家拖延協商、指責客戶、單方違法終止契約的公司，法院認定對方公司應返還屬於她與兒子的幹細胞。

吳欣盈說，雖然結果沒能滿足她的全部請求，但她尊重司法，她要感謝一路支持她的朋友們，讓她在艱難時刻仍能勇敢站出來。這不只是她一個人的戰役，而是為了提醒社會：科技與產業的發展，必須以「人性」為基礎，以「尊重」為底線。

吳欣盈說，就算過程很長，她依然會堅持，直到有一天，這份母子間的愛能被完整守護。因為有些東西，無價、不可取代。

吳欣盈於44歲時得子，委託超基因儲存幹細胞，但雙方就儲存合約起爭執，吳女要求返還「四寶」及從中擷取的種源幹細胞、已增殖的間質幹細胞未果，去年底向台北地院提告終止委任契約訴訟。