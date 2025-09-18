華航前座艙長吸金8億 前妻和女友都是共犯…串證電郵噴「愛意」

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，牟孝儀合計非法吸金達8億1354萬元，陳學敏參與部分為4億6178萬元。台灣高等法院今依銀行法非法經營銀行業務罪、詐欺取財罪判牟9年6月徒刑，陳學敏非法經營銀行業務判7年6月刑，盧育玫維持一審9年刑度。

牟孝儀（原名牟明哲）因工作與華航女空服員交好，2014年12月屆齡退休，他與陳學敏2017年6月15日離婚；盧育玫在台北地院審理時承認和牟孝儀「算是男女朋友」。

盧育玫2017年6月21日寄電子郵件給牟孝儀，寫道「高雄的律師提了一個點，如何可以撇除你是共犯，你說你也投資很多，你是受害者，真的查金流，也是真的你匯給我的錢，多於我匯給你，這可以除去你是共犯，請記得。」牟孝儀6月27日回信說「自己反覆想過，要想完全脫罪好像不太容易。」盧育玫7月3日又寄電子郵件「你的部分，就避重就輕...怎麼配合都告訴我，差額部分盡量以要給投資人的獲利帶過，請教律師，盡量想辦法撇開共犯的角色，我一定要你平安無事。」給牟孝儀。

北院認為牟孝儀實際吸收的資金為1億2579萬3250元，陳學敏實際吸收的資金為1100萬8250元，盧育玫吸收3608萬6500元。

高院判決指出，牟孝儀與盧育玫自2014年10月間起至2017年6月間止，向華航同事及輾轉認識的人，佯稱可取得較便宜的外幣、操作外匯、黃金等投資，取得高額獲利；陳學敏則自2016年3月間起至2017年6月間，招攬同學及友人，或在旁鼓吹慫恿繼續投資。多名友人上當，牟孝儀合計非法吸金8億1354萬9500元。

牟孝儀另於2017年初，向華航林姓同事謊稱可向廠商爭取優惠價格代購電器，林信以為真，2017年4月17日匯款44萬8千元至牟孝儀帳戶委託代購冷氣，牟收款後，轉給盧育玫挪為資金調度之用。

高院認為一審認定牟孝儀、陳學敏非法吸金金額，以及宣告沒收、追徵的金額有誤，且牟詐騙代購冷氣部分還判無罪，因此撤銷改判。

高院審酌牟孝儀以詐欺手法誘騙約廿位被害人出資，吸金規模高達8億多元，陳學敏參與其中4人的非法吸金部分，合計金額也達4億6千多萬元，眾多被害人血本無歸，嚴重破壞市場機制及金融秩序，危害社會安定，助長詐騙歪風。