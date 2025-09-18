聽新聞
選排汗的！矯正同仁夏季執勤太熱 署長提高2000元制服預算
全國收容人數突破6萬人，各機關收容壓力及戒護風險日增，法務部矯正署長林憲銘今赴嘉義看守所與同仁午餐；林表示，已調高明年管理員制服費2000元預算，改善以透氣排汗的合宜材質給同仁穿著，以體恤同仁辛勞。
林憲銘上任後今年8、9月召開主管會議規劃努力方向，包括1、已陳報行政院增支專業加給調升案；2、積極建置各矯正機關科技輔助系統，強化安全防護設備，減輕同仁執勤壓力與負擔；3、傾聽同仁需求與建議，凝聚團隊向心力，包含研議職稱更名可行性，逐步推動具體、有效之提振士氣方案。
林憲銘今天上午11時趕赴嘉義看守所，於瞭解相關業務狀況後，與值勤人員一同用餐，慰勉並傾聽第一線同仁的心聲；林憲銘準備「台北看守所－土蛋兄弟咖啡」著名伴手禮幫同仁提神、打氣。
林憲銘在用餐時表示，為使同仁於夏季悶熱季節有透氣、排汗的合宜制服，已爭取預算調高明年制服費2000元，承諾做矯正人員的後盾，並打造健康安全的職場，共同達到「守護公平正義，強化矯正復歸」的核心目標。
