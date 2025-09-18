快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

「沒出國計劃」蘇震清被控收賄2580萬元 律師今求解除限制出境

中央社／ 台北18日電

前立委蘇震清涉貪一審判刑10年，二審由高院審理，因限制出境、出海處分即將期滿，今天召開訊問庭。檢方主張延長限制，辯護人請求解除；蘇受訪說有遵期到庭，沒有出國計劃。

全案緣於，前太平洋流通投資公司負責人李恒隆涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，行賄時任民進黨立委蘇震清等人，透過公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，以奪回SOGO百貨經營權。

檢方指控，蘇震清自民國101年8月15日起至104年12月18日止，多次收受李恒隆賄款共新台幣2580萬元，並以召開協調會或質詢、提案等方式施壓經濟部。

一審台北地方法院判決蘇震清10年有期徒刑，褫奪公權5年，沒收犯罪所得，案經上訴，二審由高院審理，最近一次裁定延長限制出境、出海，期間至今年9月28日；二審期間，時任立委的蘇震清聲請暫時解除，在立法院休會期間前往琉球鄉從事選民服務，要搭乘交通船，獲法院暫時解除10小時。

二審今天召開訊問庭，檢察官主張，蘇震清一審遭判10年徒刑，存有畏重罪審判及刑罰執行可能性，請求延長限制出境、出海。蘇震清庭上說，委由辯護人表示意見。辯護人表示，沒有事證可證明蘇震清有逃亡可能，且蘇震清都有到庭，請求解除限制出境、出海。

法官庭末諭知，案件候辦，經合議庭評議後做出裁定。

前立委蘇震清（圖）涉貪一審判刑10年，二審由台灣高等法院審理，因限制出境、出海處分即將期滿，蘇震清18日出庭。圖／中央社
前立委蘇震清（圖）涉貪一審判刑10年，二審由台灣高等法院審理，因限制出境、出海處分即將期滿，蘇震清18日出庭。圖／中央社

賄款 蘇震清 郭克銘 民進黨 檢察官 限制出境

延伸閱讀

美中貿易談判之際 北京放富國銀行茅晨月返美

疑涉下藥性侵江祖平 前三立副總之子龔益霆100萬交保、限制出境

裁定全文曝光！柯文哲交保做錯這件事 也成為高院撤銷的理由

柯文哲明開羈押庭 律師：若高院一再撤銷地院裁定 可能形成這觀感

相關新聞

50歲男砸40萬「陰莖增大術」身亡 醫師丁斌煌過失致死罪送辦

台北市有名50歲男子昨天赴中山區錦州街安和美診所，花費40萬進行陰莖增大術，但執刀醫師丁斌煌麻醉不當，導致男子死亡，丁斌...

華航前座艙長吸金8億 前妻和女友都是共犯…串證電郵噴「愛意」

華航前座艙長牟孝儀被控與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，牟孝儀合計非法吸金達8億1354萬元...

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司（現為再生緣細胞生技公司）提取幹細胞、間質幹細...

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌護航裝潢業者習翌設計得標及侵占公家所採購高價禮盒，新北地方法院上午依貪汙圖利、洩密...

台南市府約用人員涉詐長照補助款逾3000萬元 南檢聲押禁見3人獲准

台南市政府陳姓約用人員勾結至少2家特約醫療器材業者，涉詐領長期照顧輔具補助款逾3000萬元，南檢搜索傳喚，訊後聲押陳女及...

收進私人口袋…建商金毓泰詐貸3銀行逾5億 檢調搜索約談執行長等7人

調查局台北市調查處獲報，指建商金毓泰因財務窘困，自2017年至2020年間，涉利用假交易向聯邦、兆豐等銀行詐貸逾5億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。