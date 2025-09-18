綠島受刑人越獄7小時未成功 後悔返監遭判刑3個月
台東綠島監獄受刑人王天佑今年初越獄逃亡，僅7小時就因為天氣太冷返回監獄宿舍樓頂被逮。台東地院依剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑3個月。
王天佑因違反毒品危害防制條例等案件入監服刑，今年1月6日下午2時20分，王天佑與吳姓受刑人及廖姓管理員一同至水電材料倉庫拿取材料。
王天佑見該倉庫與聯外鐵門距離僅約30公尺，且無架設刺流網、電子圍欄等防逃措施，將倉庫鐵門鎖上後獨自脫逃，直至當日晚上9時40分許，因後悔逃獄，自行返回綠島監獄。
判決書指出，王天佑因心繫家人而脫逃，且將被害人2人反鎖於倉庫內，剝奪他人行動自由，對於監獄執行受刑人管理致生相當程度危害，損及國家公權力行使，造成社會民眾對於治安秩序產生不安，所為實有不該。
法院審理認定，王天佑所為，犯刑法第161條第1項之脫逃罪及第302條第1項之私行拘禁罪，從一重之私行拘禁罪處斷。檢察官聲請以簡易判決處刑，王天佑犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。
