提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司（現為再生緣細胞生技公司）提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈事後訴訟要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤等，否則得負損害賠償責任，台北地方法院今判決超基因應返還「四寶」的幹細胞給吳欣盈，可上訴。

吳欣盈於44歲時得子，委託超基因儲存幹細胞，但雙方就儲存合約起爭執，吳女要求返還「四寶」及從中擷取的種源幹細胞、已增殖的間質幹細胞未果，去年底向台北地院提告終止委任契約訴訟。

法院開庭時，法官曾經探詢雙方是否有協商調解的可能性，但超基因律師指出，吳欣盈連公司要還她的東西也不願拿走，也不願意簽提領單，因此沒辦法談和解。吳欣盈律師曾回應，提領單使用說明欄載明吳欣盈延遲付款，讓吳欣盈無法接受，因此才沒法和解。

吳欣盈律師在開庭時強調，雙方協商是以返還四寶「原物」，但超基因則認為雙方都知悉是四寶的「幹細胞」，吳欣盈一在用四寶一詞混淆視聽，完全違背契約約定。

再者，超基因也認為，雙方2023年1月9日簽約後，吳欣盈僅於同年1月27日支付2萬元簽約金，之後再無給付任何款項，吳欣盈直到提告前才匯入總金額60萬元，且吳欣盈至今未提出提領單，公司並沒有給付義務。

民眾黨前立委、新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈。圖／聯合報系資料照片

