符合市場預期！央行利率「連6凍」 房市政策未鬆綁

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

雲林前鄉長收光電業者560萬賄款 判12年定讞！老公判更重卻早跑了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩和丈夫丁文彬以延遲核准太陽能光電業者申請通行權等由，向廠商收受賄賂560萬元，案件上訴三審期間，丁潛逃被沒入150萬元保證金，另案通緝中，最高法院今依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判林芬瑩12年徒刑、丁文彬13年6月徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃。

光電業者在雲林台西、四湖、口湖鄉建置地面型太陽能板，需通行權、架空電桿租用申請，但2020年8月18日起相關公文卻屢遭台西鄉公所刁難、拒絕掛件，也不知道原因，只知悉需要經過長官同意。

林芬瑩、丁文彬藉故延遲核准業者申請，並透過友人傳話，要求業者支付一甲地40萬元，作為換取通過核發路權的對價。雙方幾經斡旋價格後，丁文彬表示可以用560萬元現金做為代價，業者同意支付，並於2021年11月2日交付賄款，也給丁的友人120萬元公關酬謝費用。

一審認為丁文彬確實具有實質影響力，相關證人也表示公所行政事項上，丁文彬有參與決策的權力，林芬瑩也表示會詢問丁文彬意見，根據證人說法也確定丁文彬有透過友人轉達要560萬元現金賄款，且何以業者最終會在2021年11月25日能順利取得林帶通行權，就是丁文彬收到560萬元後，才會這麼順利。

一審指出，林芬瑩知悉丁文彬都在聯繫業者向公所申請事宜，收賄當日，林芬瑩也目睹丁文彬將裝有賄款的紙箱放回車上，足以認定林芬瑩和丁文彬有犯意聯絡、行為分擔。

一審認為，丁文彬處於主導地位，從頭到尾都是藉著林芬瑩在公所內的影響力，對廠商上下其手，所以刑度比林芬瑩重，依法判林芬瑩12年、丁文彬13年半徒刑。

案件上訴，二審認為一審判決沒有違誤，維持判林芬瑩12年、丁文彬13年半徒刑。然而，案件上訴第三審期間，丁文彬被裁定限制出境、出海8個月，每晚赴派出所報到，但沒有科技監控，丁在裁定之後從未報到，台南高分院核發拘票但拘提未果，沒收150萬元保證金，最高法院判決定讞之後，檢方若執行未果也將發布通緝。

另外，丁文彬也向綠能業者恐嚇取財，雲林地方法院開準備程序庭也沒出庭、警方拘提未果，已發布通緝並沒入30萬元保證金。

雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩（左）與丈夫丁文彬（右）涉向光電業者索賄，分別判12年、13年半徒刑定讞。圖／翻攝自臉書
雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩（左）與丈夫丁文彬（右）涉向光電業者索賄，分別判12年、13年半徒刑定讞。圖／翻攝自臉書

通緝 賄款 雲林

