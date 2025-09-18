謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌護航裝潢業者習翌設計得標及侵占公家所採購高價禮盒，新北地方法院上午依貪汙圖利、洩密及侵占公有財物等罪判刑4年6月，緩刑夢碎。合議庭指出，謝僅因個人喜好，不惜違背法令，為廠商量身訂做標案，使下屬面對龐大壓力，故未宣告緩刑。

編輯推薦 護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

判決指出，謝宜容在「新莊本部整修工程採購案」、「主視覺設計採購案」和「侵占三節禮盒」三大案情中，共涉犯兩個公務員對於主管事務圖利及洩密罪，和一個侵占公有財物罪。圖利部分各處3年、2年6月徒刑，侵占處2年6月徒刑，均褫奪公權2年；應執行有期徒刑4年6月，褫奪公權3年。

謝宜容在全案偵審期間，從尚未到案說明便自錄道歉影片，到法院2次開庭，幾乎是哭好哭滿全場，對不起國家的栽培，對不起親友，對不起疑似遭她職場霸凌尋短的工程師，展現出滿滿悔意。只可惜合議庭審酌全般卷證後，仍未以情堪憫恕替她再度減刑，加上檢方力陳謝身為主官卻不守法，以致上行下效，應予已非難，反對宣告緩刑，最終使謝的緩刑之路未竟全功。

合議庭認為，謝宜容身為北分署分署長，受國家所託執行公務，本應以身作則，遵守政府採購法令，使採購程序公平、公開，以市場競爭機制提升採購效率與功能和品質，卻僅因個人喜好習翌公司設計，為使該公司順利承作，不惜違背法令，令下屬作為聯繫窗口，於採購案尚未成形前，即與廠商密切聯繫、協調，猶如為習翌量身訂作採購案，而違法洩密、圖利特定廠商，所為實屬不該。

至於銜命辦理採購案的北分署下屬劉、簡、郭等人，因謝慣以高壓強勢風格領導，已明白屬意上述2採購案須由習翌承作，加上時間緊迫，若未及時順利完成招標，可能面臨謝女約談「面商」的龐大壓力只能屈從，並無圖取任何自身利益，且於偵審中自白犯行，因此予以緩刑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980