南市府約用人員詐輔具補助款3千萬 衛生局：解聘並追繳不法所得
台南市府衛生局陳姓約用人員與特約醫療器材羅姓及黃姓業者，涉嫌利用職務上機會，以虛偽不實文書詐取市府辦理身心失能者長期照顧服務輔具補助款，詐領金額超過3000萬元，今遭台南地檢署檢察官向法院聲押禁見。衛生局表示，5月發現異常後移送政風，並已解聘，將盡速追繳不法所得。
檢察官許華偉昨指揮廉政署人員持搜索票至陳、羅、黃等住處或公司共9處執行搜索，扣得現金110萬元等證物，並依法院裁定扣押被告陳所有、價值約1131萬元房屋及土地，以保全追徵。
衛生局指出，社會局照管中心於今年5月底，透過內控機制主動發現異常情事，隨即移送政風及廉政單位，並將涉案人員立即調離現職。7月1日長照業務移撥衛生局後，衛生局也持續積極追蹤辦理，除已對相關涉案人員解聘外，並由市府秘書長召開檢討會議，指示各單位務必全力配合檢調偵辦，確保毋枉毋縱。
衛生局強調，除積極配合檢調單位調查外，不會等到司法單位確認犯罪事實後才追訴，因為司法程序冗長，可能會導致請求權時效經過而無法請求，所以會在整理有關資料之後立即追繳不法所得。
