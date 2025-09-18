快訊

南市府約用人員詐輔具補助款3千萬 衛生局：解聘並追繳不法所得

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市府衛生局陳姓約用人員與特約醫療器材羅姓及黃姓業者，涉嫌利用職務上機會，以虛偽不實文書詐取市府辦理身心失能者長期照顧服務輔具補助款，詐領金額超過3000萬元，今遭台南地檢署檢察官向法院聲押禁見。衛生局表示，5月發現異常後移送政風，並已解聘，將盡速追繳不法所得。

檢察官許華偉昨指揮廉政署人員持搜索票至陳、羅、黃等住處或公司共9處執行搜索，扣得現金110萬元等證物，並依法院裁定扣押被告陳所有、價值約1131萬元房屋及土地，以保全追徵。

衛生局指出，社會局照管中心於今年5月底，透過內控機制主動發現異常情事，隨即移送政風及廉政單位，並將涉案人員立即調離現職。7月1日長照業務移撥衛生局後，衛生局也持續積極追蹤辦理，除已對相關涉案人員解聘外，並由市府秘書長召開檢討會議，指示各單位務必全力配合檢調偵辦，確保毋枉毋縱。

衛生局強調，除積極配合檢調單位調查外，不會等到司法單位確認犯罪事實後才追訴，因為司法程序冗長，可能會導致請求權時效經過而無法請求，所以會在整理有關資料之後立即追繳不法所得。

台南地檢署查獲台南市府衛生局陳姓約用人員與特約醫療器材羅姓及黃姓業者，詐領輔具補助款超過3000萬元。示意圖。聯合報系資料照片
台南地檢署查獲台南市府衛生局陳姓約用人員與特約醫療器材羅姓及黃姓業者，詐領輔具補助款超過3000萬元。示意圖。聯合報系資料照片

