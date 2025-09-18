北市醫美診所病人「陰莖增大」手術後亡 衛生局：不排除停業

一名男子前往台北市某醫美診所接受生殖器增大手術後死亡，台北市衛生局今天表示，這家診所已有7次稽查違規紀錄，昨天再度稽查又發現違反多項規定，將裁處且不排除停業處分。

台北市警察局中山分局中山二派出所昨天晚間獲案，錦州街一家醫美診所發生死亡案，派員到場發現一名50歲男性患者在接受生殖器增大手術後死亡，後續報檢察官刑事相驗後，依過失致死罪嫌將涉案的丁姓醫師移送台北地檢署偵辦。

台北市衛生局表示，這家診所從民國109年至今共有7次稽查違規開罰紀錄，總金額新台幣27萬元，昨天得知此案後再度派員前往稽查，發現違反醫療法有關設置標準、病歷製作保存、收費、藥品管理等規定，將處罰鍰且不排除停業處分。