快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

「財神爺來了！」宜蘭教養院前院長謝清桂 洩招標資訊高院判緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭教養院前院長謝清桂2019年採購院內電動病床時，涉圖利特定廠商，洩漏招標訊息給強生醫療儀器公司負責人李巧彥，李女為順利得標，借用其他廠商名義，製造3家廠商參標競爭假象。宜蘭地院依公務員對主管事務圖利罪判謝女5年2月徒刑，褫奪公權2年。謝上訴，台灣高等法院今改依洩密罪判他6月得易科罰金之刑，緩刑2年。

謝清桂緩刑期間付保護管束，1年內完成4場次法治教育課程；檢察官可上訴，但謝不可。

謝清桂2015年起擔任衛生福利部社會及家庭署所屬宜蘭教養院院長，宜蘭教養院為衛福部社家署委託財團法人伊甸社會福利基金會承包經營。謝2019年6月提出住民老化專區建置工程計畫書，附上李女代理的捷克產多功能病床，預計以每台5萬元購入40張電動病床，向衛福部申請補助200萬元。

宜蘭地檢署起訴指出，伊甸基金會承辦人在製作標案文件時，經詢價認為歐美產品價格較高，國產病床規格相同、較便宜，便提供國內公司電子檔給謝清桂參考；謝清桂將檔案轉給李女，詢問國內廠商的缺點，表示「我來擋掉」，後續更將招標文件、採購案公告畫面等傳給李女，還說「財神爺來了」。

李巧彥為確保採購案順利，聯絡公司吳姓職員，請他以父親公司名義投標，並聯絡另一間公司李姓負責人，營造3家公司競標假象。宜蘭地院認為謝清桂洩密，使強生公司至少保有14萬不法利益。

謝清桂上訴，高院認為沒有證據顯示謝不當介入標案設計，也難認有圖利故意，且他洩密的內容，因招標文件於公告後即非秘密，他的洩密內容與強生公司得標不具因果關係，此部分不另為無罪諭知。宜院認定謝清桂犯主管事務圖利罪，高院認為認事不當，因此撤銷原判決，只另就公務員洩漏國防以外秘密罪部分論罪科刑。

高院審酌謝清桂是身障人士，審理中已自白此部分犯罪，實際上也未取得任何利益，因他認為強生公司代理的電動床為適合院內住院者的輔具，一時失慮而犯錯，經過此次教訓應知警惕。高院給予謝緩刑2年，但為讓他重視法規範秩序並隨時警惕，要求他上法治教育。

宜蘭教養院前院長謝清桂2019年採購院內電動病床時，洩漏招標訊息給強生醫療儀器公司負責人李巧彥，台灣高等法院今依洩密罪判他6月得易科罰金之刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，1年內完成4場次法治教育課程。圖／聯合報系資料照
宜蘭教養院前院長謝清桂2019年採購院內電動病床時，洩漏招標訊息給強生醫療儀器公司負責人李巧彥，台灣高等法院今依洩密罪判他6月得易科罰金之刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，1年內完成4場次法治教育課程。圖／聯合報系資料照

宜蘭 強生 電動

延伸閱讀

柯文哲明開羈押庭 律師：若高院一再撤銷地院裁定 可能形成這觀感

川普盟友遭槍殺 美政客人人自危？馬斯克放話：特斯拉應為我加強保安

台中南區文青風豆花嫩仙草刨冰店，配料竟然有「麻薏粉粿」超特別！

一週只營業三天！必比登推薦 台中「文青麵店」人氣爆棚，想吃要耐心等候

相關新聞

整形醫丁斌煌「3度改名、3度改診所名」 曾任三總主治有20年整形經驗

台北市中山區的安和美醫美外科診所17日傳出死亡意外，一名50歲男子花40萬元接受陰莖增大手術，當晚突然失去呼吸心跳、明顯...

「財神爺來了！」宜蘭教養院前院長謝清桂 洩招標資訊高院判緩刑

宜蘭教養院前院長謝清桂2019年採購院內電動病床時，涉圖利特定廠商，洩漏招標訊息給強生醫療儀器公司負責人李巧彥，李女為順...

移工悲歌！40名泰國黑工擠宜蘭農舍席地而睡 如大型派工集中營

游姓女子與呂姓男子利用泰國人脈，組成非法集團仲介外籍工人，旗下黑工超過百人，還租用透天宅當宿舍，甚至有農舍擠了40人，全...

獨／堪比扁案！利用「賭王」何鴻燊身邊人買最貴停車場 鄧文聰判26年

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空百億判刑27年入獄，2024年保外醫治又「回籠」；鄧被控挪用資產購買「全台最貴」台北市信義區D...

南市府約用人員詐輔具補助款3千萬 衛生局：解聘並追繳不法所得

台南市府衛生局陳姓約用人員與特約醫療器材羅姓及黃姓業者，涉嫌利用職務上機會，以虛偽不實文書詐取市府辦理身心失能者長期照顧...

科技公司欠稅罰鍰682萬 前董座私吞不動產拍賣剩餘款472萬遭管收

台南某科技公司滯欠營利事業所得稅及其罰鍰等682萬餘元，經移送行政執行署台南分署強制執行，追查出蔡姓前負責人領取原屬於公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。