「財神爺來了！」宜蘭教養院前院長謝清桂 洩招標資訊高院判緩刑

宜蘭教養院前院長謝清桂2019年採購院內電動病床時，涉圖利特定廠商，洩漏招標訊息給強生醫療儀器公司負責人李巧彥，李女為順利得標，借用其他廠商名義，製造3家廠商參標競爭假象。宜蘭地院依公務員對主管事務圖利罪判謝女5年2月徒刑，褫奪公權2年。謝上訴，台灣高等法院今改依洩密罪判他6月得易科罰金之刑，緩刑2年。

謝清桂緩刑期間付保護管束，1年內完成4場次法治教育課程；檢察官可上訴，但謝不可。

謝清桂2015年起擔任衛生福利部社會及家庭署所屬宜蘭教養院院長，宜蘭教養院為衛福部社家署委託財團法人伊甸社會福利基金會承包經營。謝2019年6月提出住民老化專區建置工程計畫書，附上李女代理的捷克產多功能病床，預計以每台5萬元購入40張電動病床，向衛福部申請補助200萬元。

宜蘭地檢署起訴指出，伊甸基金會承辦人在製作標案文件時，經詢價認為歐美產品價格較高，國產病床規格相同、較便宜，便提供國內公司電子檔給謝清桂參考；謝清桂將檔案轉給李女，詢問國內廠商的缺點，表示「我來擋掉」，後續更將招標文件、採購案公告畫面等傳給李女，還說「財神爺來了」。

李巧彥為確保採購案順利，聯絡公司吳姓職員，請他以父親公司名義投標，並聯絡另一間公司李姓負責人，營造3家公司競標假象。宜蘭地院認為謝清桂洩密，使強生公司至少保有14萬不法利益。

謝清桂上訴，高院認為沒有證據顯示謝不當介入標案設計，也難認有圖利故意，且他洩密的內容，因招標文件於公告後即非秘密，他的洩密內容與強生公司得標不具因果關係，此部分不另為無罪諭知。宜院認定謝清桂犯主管事務圖利罪，高院認為認事不當，因此撤銷原判決，只另就公務員洩漏國防以外秘密罪部分論罪科刑。