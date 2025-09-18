高雄男撞死違規路人 超速涉過失致死判8月

快訊

中央社／ 高雄18日電

高雄陳姓男子開車不慎撞死違規穿越馬路孫姓路人。雖鑑定報告顯示路人違規為肇事主因，但高雄地院認定陳男超速有過失，依過失致死罪判8月，另考量雙方和解宣告緩刑2年。

高雄地方法院審理時，法官審酌陳男在員警抵達車禍現場時，便主動自首肇事，已符合自首要件規定，據此依刑法第62條規定減輕其刑；但考量車禍鑑定結果認定，孫姓路人違規穿越道路為肇事主因，陳男超速為肇事次因，顯示陳男仍有違反注意義務過失責任。

法官認為，陳男以時速約63.5公里超速行駛肇事，造成被害人家屬難以彌補傷痛，念在陳男於此案審理中坦承犯行，且已賠償被害人家屬損害和解，被害人家屬也同意給予緩刑等，依過失致死罪判處陳男有期徒刑8個月，宣告緩刑2年，另應接受法治教育3場次。

判決指出，陳男去年5月10日晚間6時許開車行經苓雅區青年二路內車道時，發現前方違規穿越馬路的孫姓路人，但因反應不及煞車撞上，孫姓路人當場倒地，送醫急救仍因多重性外傷宣告不治。

