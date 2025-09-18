快訊

移工悲歌！40名泰國黑工擠宜蘭農舍席地而睡 如大型派工集中營

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

游姓女子與呂姓男子利用泰國人脈，組成非法集團仲介外籍工人，旗下黑工超過百人，還租用透天宅當宿舍，甚至有農舍擠了40人，全部席地而睡，只有電風扇散熱，環境惡劣。宜蘭檢方會同移民署專勤隊等單位兵分多路查緝，查獲非法仲介業者游姓女子等3人，及泰國逾期停留黑工57人，全數帶回，已依就業服務法、入出國及移法等罪嫌送辦。

移民署宜蘭縣專勤隊日前接獲檢舉，縣內某餐廳聘用逾期外國人打黑工，查獲數名逾期停留泰國黑工受雇，從事食材處理和環境清潔等工作。

宜蘭縣專勤隊成立專案小組，由宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜指揮，掌握非法仲介集團藏匿黑工的5個處所，9日凌晨會同花蓮專勤隊、宜蘭及羅東警分局、蘇澳海巡隊等前往查緝，查獲持觀光簽證入境卻逾期停留、非法在台工作的泰籍人士57人，並循線查獲年約60歲的台籍的游女及其丈夫呂姓男子，以及負責載運的陳姓男子等3人。

專勤隊表示，這個非法仲介集團利用泰國人脈關係招攬泰國人入境，再以黑工派遣公司模式，挑選泰籍幹部自治管理，利用通訊軟體聯繫，再由專人載運到定點上工，工作內容包括農務、餐廳清潔、工地營造、河道清淤等，工作地點遍布宜蘭及大梨山地區。

業者還租用兩棟透天厝當作黑工宿舍，為躲避查緝，門窗緊閉，內部也沒有冷氣空調，只有電風扇散熱，僅利用布簾或是輕木板隔間，相當簡陋，五結鄉一處田間農舍甚至擠了將近40人，所有人都是席地而睡，環境非常惡劣，有如一處大型的派工集中營。

專勤隊指出，業者擔心被查緝，還排班輪流放哨，這次被查獲的泰籍黑工中，有兩個人前一晚才入境，馬上就安排上工。

宜蘭地檢署表示，此案是近期查獲最大宗的外籍人士非法工作案件。據了解，目前市面行情仲介業者抽佣約3成上下，檢方及專勤隊正持續深入追查並釐清業者不法所得。

宜蘭地檢署會同移民署專勤隊、警方及海巡隊等單位，查獲不法業者仲介泰國黑工，帶回57名黑工，是近期查獲最大宗的外籍人士非法工作案件。記者王燕華／翻攝
宜蘭地檢署會同移民署專勤隊、警方及海巡隊等單位，查獲不法業者仲介泰國黑工，藏匿處所僅以布簾等隔開，環境惡劣。記者王燕華／翻攝
宜蘭地檢署會同移民署專勤隊、警方及海巡隊等單位，查獲不法業者仲介泰國黑工，藏匿處所僅以布簾等隔開，且非常悶熱，環境惡劣。記者王燕華／翻攝
宜蘭地檢署會同移民署專勤隊、警方及海巡隊等單位，查獲不法業者仲介泰國黑工，帶回57名黑工，是近期查獲最大宗的外籍人士非法工作案件。記者王燕華／翻攝
