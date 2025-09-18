科技公司欠稅罰鍰682萬 前董座私吞不動產拍賣剩餘款472萬遭管收

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南某科技公司滯欠營利事業所得稅及其罰鍰等682萬餘元，經移送行政執行署台南分署強制執行，追查出蔡姓前負責人領取原屬於公司的不動產拍賣剩餘款472萬餘元，未返還公司外，還將公司動產出售價金匯入家人私人帳戶，昨經拘提到案，並向台南地院聲請管收獲准。

台南分署指出，目前該公司正處歇業狀態，據清查，滯欠111年度營利事業所得稅及其罰鍰、109-112使用牌照稅及112年度使用牌照稅罰鍰、112年度全民健康保險費、勞動基準法罰鍰、高速公路通行費等，經南區國稅局新營分局等移送台南分署強制執行，尚欠金額682萬7861元。

行政執行官調查發現，68歲蔡男於2019年至2023年間為公司負責人，他擔任負責人時領取應歸屬於公司不動產拍賣剩餘款472萬多元，未返還公司，另將公司動產出售價金匯入其家屬私人帳戶，也未返還公司。

台南分署囑託台北分署昨中午將蔡男拘提到案，隨即解送台南分署，經執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，移送台南地院聲請管收，晚間經法官開庭審理後裁定准予管收，隨即解送管收所。

行政執行署台南分署囑託台北分署昨中午將蔡男拘提到案，隨即解送台南分署，經向台南地院聲請管收獲准。圖／本報資料照

台南 售價 強制執行

