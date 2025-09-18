整形醫丁斌煌多次改名曾被判刑確定 3次隆乳手術爆醫療糾紛

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

過去曾捲入醫療糾紛、詐欺、性騷擾，甚至被判刑確定的台北市安和美醫美診所醫師丁斌煌，昨天再傳對病患操刀時「醫死人」。一名50歲男子在施行陰莖增大術時，在手術完成、休息期間突然沒有呼吸心跳身亡，警方依過失致死罪嫌逮捕移送台北地檢署偵辦。丁斌煌過去多次改名，從丁大中、改名為丁立文，再改名丁斌煌，黑歷史也曝光。

丁斌煌先在大安區開設「幸福診所」（又名台港華豪美診所、家美診所），2013年7月為一名男性病患同時施作抽脂、胃繞道、人工陰莖植入、自體脂肪移植等手術，歷時約8小時，病患術後留在診所休養，3天後突然沒了呼吸，送醫不治。

檢方調查，死者本身患有高血壓、糖尿病，屬於血栓高風險族群，不宜接受多項長時間手術，丁又未在病況惡化時及早轉院，遭依業務過失致死罪起訴。法院審酌丁與家屬達成和解，判3月徒刑，可易科罰金。

2015年2月，丁為另一名女病患進行自體脂肪豐胸手術，抽取脂肪時意外穿刺大腸，導致腹膜炎引發敗血症，病患送往國泰醫院開刀並裝設人工腸造口，檢方再度起訴丁涉嫌業務過失傷害，最終因雙方和解撤告，法院裁定不受理。

同年，另有一名具護士資格的女病患，原僅計畫接受眼袋、淚溝與臉部拉提微整形，卻在丁的女友吳素華勸說下，簽下自體脂肪豐胸的空白同意書，術後病患感覺不適，多次回診，丁卻支開員工，對病患表示「要不要幫我生小孩」等語，病患向北市府申訴獲認定性騷擾成立，丁申訴遭駁回，之後被告上民事法庭，台北地院判他賠償25萬元，高院維持原判定讞。

之後丁斌煌轉移轉到中山區開設「安和美診所」，卻仍無視醫療規範，未具麻醉專科資格卻擅自替女病患施行全身麻醉，甚至讓同居人吳素華與親人楊喜琴進入手術室，協助打點滴、擦藥，執行隆乳手術相關處置。

2022年9月，丁為一名女子接受豐胸手術，術前並未進行抽血、驗尿等基本風險評估，手術後，傷口嚴重發炎，返診接受引流、清創長達九天仍未改善，女子情急撥打119求救，卻被丁衝入病房搶走手機，還對消防人員謊稱「不需要救護車」，強行將女子留在診所。

後續又陸續傳出兩名女子接受相同手術後出現傷口感染，甚至併發蜂窩性組織炎，必須再次清創、引流，胸前留下約20公分疤痕，有人更因脂肪壞死，導致5年內無法哺乳，台北地檢署偵結，認定丁未依醫療常規執刀，還阻止病患就醫，涉強制罪、重傷害罪，將丁與吳素華、楊喜琴三人一併提起公訴。

62歲醫美診所醫師丁斌煌又涉及醫療糾紛致死，被北市警方依過失致死罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
