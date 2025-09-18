獨／堪比扁案！利用「賭王」何鴻燊身邊人買最貴停車場 鄧文聰判26年

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空百億判刑27年入獄，2024年保外醫治又「回籠」；鄧被控挪用資產購買「全台最貴」台北市信義區D3土地停車場涉違反證交法、保險法一案，台北地院今宣判，合議庭判鄧有期徒刑26年，併科罰金9億5000萬元。可上訴。

現年65歲的鄧文聰買「全台最貴」停車場利用極其複雜的境外違法交易手段，犯罪態樣堪比近20年前的前總統陳水扁家族「海角7億」洗錢案。

鄧文聰結識已故「澳門賭王」何鴻燊身邊1名相關港澳人士在香港成立外資公司，製造繁複的資金串流，設定D3停車場實際所有權屬自己，此外，何鴻燊的另1關係人與鄧簽署保密協議藉以控股，密議在歐洲7、8個人頭公司真正受益人是鄧。

不過，1封指鄧文聰違法的境外電子郵件「破梗」，案情發展，極相似陳水扁兒子陳致中夫婦挪用海外資產時、繼而驚動國際「艾格蒙」反洗錢組織才致金融弊案爆發，辦案人員曾嘗試利用司法互助管道傳喚境外證人，但未如願。

金融案2021年分案審理迄今4年，鄧確也抱病在身，想「以病拖案」，檢察官謝祐昀認應訂出明確審理計畫以利結案，今宣判合議庭的法官有彭慶文、陳翌欣、陳柏嘉。

偵查起訴指出，鄧文聰2008年至2009間挪用幸福人壽向第3家銀行、瑞士百達銀行(PICTET)質押借貸5900萬美元（合台幣17.7億元），不過，借款沒有回流幸福人壽，而是透過紙上公司流到香港、新加坡，有1600萬美元回流台灣，用來購買信義區的D3土地。

這塊D3土地位於「台北101」的正對面，有「最貴停車場」之稱，2019年4月23日，台北地院拍賣底價102億元，由元利建設以高於底價10億元的112億5888萬8889元拍定，平均每坪單價破725萬元。

檢察官查出，鄧文聰事後將信義區D3土地賤賣給自己可以實質掌控的富創公司，利用「左手賣右手」的手法獲不法利益，2021年7月12日依保險法特別背信罪、洗錢防制法洗錢罪起訴鄧文聰。

事實上，鄧文聰2007年挪用幸福人壽資金向渣打銀行質借2200萬美元，另向瑞士EFG銀行違法質借逾2億美元掏空幸福人壽127億元，判刑27年、併科罰金8.5億元確定，鄧發監後，曾在八德外役監服刑。

鄧文聰的「前案」2018年1月5日入監服刑，不過，他有肺部、呼吸中止疾病，一度在林口長庚醫院診療、或戒護至台大醫院就醫，2024年11月獲准保外醫治，不過，矯正署2025年4月認鄧病況已轉好，通知返監執行。