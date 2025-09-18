快訊

台南市府約用人員涉詐領長照輔具補助款3千萬 3人當庭逮捕聲押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦台南市府陳姓約用人員與特約醫療器材羅姓及黃姓業者等人，涉共同利用職務上機會，以虛偽不實文書詐取市府辦理身心失能者長期照顧服務輔具補助款，去年迄今詐領金額已超過3000萬元。檢方認陳等3人涉犯貪汙治罪條例等嫌疑重大並有湮滅證據及勾串證人之虞，向台南地院聲押禁見。

檢察官許華偉昨指揮廉政署人員持搜索票至陳、羅、黃等住處或公司共9處執行搜索，扣得現金110萬元等證物，並依法院裁定扣押被告陳所有、價值約1131萬元房屋及土地，以保全追徵。

檢方指出，社會局陳姓約用人員專職承辦相關長照服務輔具補助款相關業務，已傳喚陳、羅及黃等8名被告，及2名證人到案訊問。經初步清查，迄今詐領之金額已超過3000萬元以上。檢方認為，是否有他人員或業者涉案，仍持續擴大追查中。

經訊問後，檢方認陳、羅、黃共同涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法偽造文書等犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，昨晚諭令當庭逮捕，向台南地院聲請羈押禁見。

台南地檢署認陳、羅、黃共同涉犯利用職務上機會詐取財物、偽造文書等犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，向台南地院聲請羈押禁見。圖／本報資料照
台南 輔具 證據 貪汙

