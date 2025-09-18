護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌護航裝潢業者習翌設計得標及侵占公家所採購高價禮盒遭檢方起訴，由於謝先前兩次開庭均全部認罪，新北地方法院今依刑法洩密、貪汙圖利及侵占公有財物等罪判刑4年6月、褫奪公權3年。

檢方起訴謝宜容擔任分署長任內，對於新莊辦公室整修工程，為規避採購金額逾150萬元須加入外部評選委員之變數，指示秘書室劉姓、簡姓部屬將部分工程從整修工程採購案拆出，使承包廠商習翌獲得25萬餘元不法利益。

其次，謝宜容為塑造個人及北分署專屬形象，2024年所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下之採購案交由習翌承包，並提前洩漏標案內容，藉此為習翌量身訂作採購案，以獲得17萬餘元不法利益。

此外，謝宜容明知三節禮盒為北分署使用就業安定基金或就業保險基金預算採購，屬公用暨公有財物，卻於2023年至2024年春節、端午、中秋三節期間，將發送剩餘的12個禮盒侵占為己用，涉嫌侵占20901元的公有財物。

謝宜容與昔日北分署下屬和相關廠商首度開庭便全部認罪，謝更多次痛哭失聲，由於她於偵查期間便自白並繳回全部犯罪所得，且不法所得在5萬元以下，希望爭取法官予以緩刑。但公訴檢察官認為，謝身為主官卻未遵守法令，以致上行下效，應予已非難，建請法官不予緩刑宣告。

勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉嫌護航裝潢業者習翌設計得標及侵占公家所採購高價禮盒，新北地院今天宣判。圖／聯合報系資料照片
禮盒 侵占 謝宜容

